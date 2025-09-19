Фон дер Ляєн оголосила 19-й пакет санкцій для РФ

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн виступила із заявою, в якій оголосила пропозиції до 19-го пакету санкцій для Росії через її війну агресії проти України.

Відповідна заява була оприлюднена у п’ятницю у відеоформаті.

Нові санкції запроваджені у сфері енергетики, щодо тіньового флоту, компанії, у тому числі треті країни, зокрема, Китай, які продовжують купувати російські енергоносії, заборону крипто-платформ та крипто-валюти ті інші.

“На жаль, протягом останнього місяця Росія продемонструвала всю свою зневагу до дипломатії та міжнародного права. Вона здійснила одні з найбільших атак безпілотників та ракет проти України з початку війни, вдаривши як по урядових будівлях, так і по цивільних будинках, зокрема по нашому офісу ЄС у Києві, представництву нашого союзу. Загрози нашому Союзу також зростають. Протягом останніх двох тижнів російські безпілотники Shaheed порушили повітряний простір нашого союзу як у Польщі, так і в Румунії. Це не дії того, хто прагне миру. Президент Путін знову і знову посилює ситуацію, і у відповідь Європа посилює свій тиск. Ось чому сьогодні я представляю 19-й пакет санкцій”, - заявила вона.

Першим сектором для санкцій фон дер Ляєн назвала енергетику. “Військова економіка Росії підтримується доходами від викопного палива. Ми хочемо скоротити ці доходи. Тому ми забороняємо імпорт російського СПГ на європейські ринки. Настав час перекрити кран. Ми готові до цього”, - анонсувала президентка ЄК.

Санкції також будуть застосовані до 118 додаткових суден так званого Тіньового флоту. “Загалом під санкціями ЄС перебуває понад 560 суден. Великі енергетичні торговельні компанії, “Роснефть” та “Газпром нафта”, тепер будуть повністю заборонені на операції. Активи інших компаній також будуть заморожені”, - наголосила вона.

За словами фон дер Ляєн, ЄС також “переслідує тих, хто підживлює війну Росії, купуючи нафту в порушення санкцій”. “Ми переслідуємо нафтопереробні заводи, нафтотрейдерів, нафтохімічні компанії в третіх країнах, включаючи Китай. За три роки доходи від нафти з Росії в Європі скоротилися більш ніж на 90%. Тепер ми перегортаємо цю сторінку назавжди”, - пояснила вона.

Другим сектором президентка назвала фінанси. “Ми зосереджуємося на фінансових лазівках, які Росія використовує для ухилення від санкцій. Ми запроваджуємо заборону на транзакції для додаткових банків у Росії та банків у третіх країнах. Ми посилюємо боротьбу з обходом санкції. Оскільки тактика ухилення стає дедалі складнішою, наші санкції будуть адаптовані, щоб залишатися на передовій. Таким чином, вперше наші обмежувальні заходи торкнуться криптоплатформ та заборонених транзакцій у криптовалютах. Ми додаємо до списку іноземні банки, підключені до російських альтернативних платіжних систем. А також ми обмежуємо транзакції з організаціями у спеціальних економічних зонах”, - перелічила вона.

Третім пунктом фон дер Ляєн назвала нові обмеження на прямий експорт товарів і технологій, що використовуються на полі бою. “Ми також перераховуємо 45 компаній у Росії та третіх країнах. Ці компанії надавали пряму чи опосередковану підтримку російському військово-промисловому комплексу. У війні, що керується інноваціями, припинення доступу Росії до ключових технологій має вирішальне значення, перш за все, коли йдеться про безпілотники. Наш економічний аналіз чіткий. Наші санкції серйозно впливають на російську економіку. Процентна ставка становить 17 відсотків. Інфляція постійно висока. Доступ Росії до фінансів та доходів постійно зменшується. А перегріта воєнна економіка Росії добігає своєї межі”, - аргументувала вона.

У цьому зв’язку фон дер Ляєн повідомила, що під час прямих розмов з партнерами, які спілкуються з росіянами, “вони кажуть, що серед перших російських запитів – послаблення санкцій”. “Тож ми знаємо, що наші санкції є ефективним інструментом економічного тиску. І ми продовжуватимемо використовувати їх, доки Росія не сяде за стіл переговорів з Україною щодо справедливого та тривалого миру”, - додала президентка ЄК.