Інтерфакс-Україна
Події
12:35 17.09.2025

УПЦ (МП) просить суд скасувати наказ Держетнополітики про визнання Церкви афілійованою з РПЦ

2 хв читати
УПЦ (МП) просить суд скасувати наказ Держетнополітики про визнання Церкви афілійованою з РПЦ

Українська православна церква (Московського патріархату) просить суд визнати протиправним і скасувати наказ Державної служби України з етнополітики та свободи совісті про визнання УПЦ (МП) афілійованою з Російською православною церквою (РПЦ).

Зокрема, Київська митрополія Української православної церкви звернулася до Київського окружного адміністративного суду з позовом до Держслужби з етнополітики та свободи совісті, в якому просить суд визнати протиправним та скасувати Держетнополітики Н-127/11 від 27 серпня 2025 року про визнання УПЦ (МП) афілійованою з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена.

Як повідомлялося, у серпні 2024 року Верховна Рада ухвалила закон "Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій", що забороняє діяльність в Україні релігійних організацій, афілійованих із РПЦ.

9 травня 2025 року Кабінет міністрів затвердив порядок проведення дослідження щодо питання наявності ознак афілійованості релігійної організації з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена, а також порядок розгляду питання щодо підтвердження фактів використання релігійної організації для пропаганди ідеології "русского міра".

УПЦ (МП) оскаржила в суді постанову уряду про затвердження порядку проведення дослідження щодо питання наявності ознак афілійованості релігійної організації з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена.

20 травня Держетнополітики почала дослідження щодо питання наявності ознак афілійованості УПЦ (МП) з забороненою іноземною релігійною організацією.

9 липня Держетнополітики заявила, що виявила ознаки афілійованості УПЦ (МП) з Російською православною церквою (РПЦ), діяльність якої в Україні заборонено.

17 липня Держетнополітики винесено УПЦ (МП) припис про усунення до 18 серпня порушень законодавства про свободу совісті та релігійні організації, а також затвердила перелік релігійних організацій, які входять до структури або пов’язані з УПЦ (МП).

Пізніше УПЦ (МП) надіслала лист до Держетнополітики з роз’ясненням позиції щодо статусу Церкви, а також заявила, що припис є втручанням у внутрішнє життя церкви і не може бути виконаний.

20 серпня голова Держетнополітики Віктор Єленський заявив, що якщо УПЦ (МП) не виконає припис, то її визнають афілійованою з РПЦ і подадуть позов до суду про її припинення.

27 серпня Держетнополітики визнало УПЦ (МП) афілійованою з РПЦ. Згідно з законом "Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій", УПЦ (МП) через 60 днів достроково позбудеться права на користування державним і комунальним майном.

29 серпня Держетнополітики подала позов до суду про припинення діяльності УПЦ (МП), яка визнана афілійованою з РПЦ. Також суд просять передати державі її майно, кошти та інші активи, крім культового.

Теги: #позов #суд #упц_мп

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:10 17.09.2025
Верховний суд залишив у силі дозвіл АМКУ на придбання CRH двох українських цементних заводів

Верховний суд залишив у силі дозвіл АМКУ на придбання CRH двох українських цементних заводів

11:42 17.09.2025
Житомирська спецпрокуратура в суді довела неможливість використання місцевого військового полігону для видобутку надр

Житомирська спецпрокуратура в суді довела неможливість використання місцевого військового полігону для видобутку надр

19:03 16.09.2025
Disney, Universal і Warner Bros звинуватили MiniMax у порушенні авторських прав, подали позов

Disney, Universal і Warner Bros звинуватили MiniMax у порушенні авторських прав, подали позов

16:53 16.09.2025
Рада погодила утворення Спеціалізованих окружного та апеляційного адмінсудів

Рада погодила утворення Спеціалізованих окружного та апеляційного адмінсудів

15:05 16.09.2025
Суд схвалив екстрадицію звинувачуваного у підриві Північного потоку Кузнєцова, адвокат подав апеляцію

Суд схвалив екстрадицію звинувачуваного у підриві Північного потоку Кузнєцова, адвокат подав апеляцію

15:21 12.09.2025
Суд продовжив детективу НАБУ запобіжний захід – тримання під вартою до 21 жовтня

Суд продовжив детективу НАБУ запобіжний захід – тримання під вартою до 21 жовтня

14:48 12.09.2025
САП просить визнати необґрунтованими активи заступника міністра охорони здоров’я Кузіна на понад 3 млн грн

САП просить визнати необґрунтованими активи заступника міністра охорони здоров’я Кузіна на понад 3 млн грн

12:44 10.09.2025
Держетнополітики просить суд припинити діяльність УПЦ (МП) і передати державі її майно, кошти та інші активи

Держетнополітики просить суд припинити діяльність УПЦ (МП) і передати державі її майно, кошти та інші активи

16:24 02.09.2025
Держетнополітики подала позов до суду про припинення діяльності афілійованої з РПЦ УПЦ (МП)

Держетнополітики подала позов до суду про припинення діяльності афілійованої з РПЦ УПЦ (МП)

19:57 28.08.2025
Порошенко назвав запізнілим, але правильним рішення визнати УПЦ (МП) афілійованою з РПЦ

Порошенко назвав запізнілим, але правильним рішення визнати УПЦ (МП) афілійованою з РПЦ

ВАЖЛИВЕ

Низка поїздів внаслідок атаки продовжує курсувати із затримками

У Києві найближчими днями відкриється представництво Європарламенту

Лише половина фракції "Слуга народу" прийшла на зустріч з президентом – нардеп Богуцька

В Україні зафіксоване влучання 2 ракет та 36 ударних БпЛА на 13 локаціях

Четверо постраждалих внаслідок атаки КАБом в Херсонській області

ОСТАННЄ

Сибіга запросив всі миролюбні держави-члени ООН приєднатися до саміту Кримської платформи 24 вересня в Нью-Йорку

Через ворожий удар на Харківщині загинув літній чоловік

Низка поїздів внаслідок атаки продовжує курсувати із затримками

Викрито масштабні зловживання у лісовій сфері, що завдали збитків на понад 700 млн грн

Держприкордонслужба про "Захід-2025": Наразі російські сили готуються відбути на територію РФ

Ворожий удар на Харківщині спровокував пожежу в районі житлової забудови

Синоптики попереджають про сильні дощі з вітром на півдні та в центрі України в четвер

Дощі в четвер пройдуть у центрі та на півдні України, у п'ятницю без опадів

Рада ухвалила закон про військового омбудсмана

Рада ратифікувала угоду про сторічне партнерство України і Великої Британії

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА