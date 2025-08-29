Калмикова анонсувала проведення архітектурних і скульптурних конкурсів на низку обʼєктів НВМК

Міністр у справах ветеранів Наталія Калмикова анонсувала проведення архітектурних і скульптурних конкурсів на ряд обʼєктів Національного військового меморіального кладовища (НВМК).

"На цій частині в нас поки що немає пам'ятника, який би особливо невідомих Захисників та Захисниць. Тому що наша задача — провести архітектурний конкурс для цієї скульптури аналогічно, як і на інші елементи кладовища: і на скульптури, і на каплицю, і на головний меморіал… І наша задача зараз, щоб запросити максимальну кількість людей, що мають художній смак і бажають долучитися, запропонувати свої ідеї, яким чином нам увічнити пам'ять", - сказала Калмикова журналістам в пʼятницю, після церемоніалу перших почесних поховань невідомих Захисників на НВМК.

Зокрема, серед іншого передбачається проведення архітектурних і скульптурних конкурсів для таких споруд, як: музейно-виставковий комплекс, каплиця, Центральний меморіал на честь Захисників і Захисниць та інших монументальних споруд.

Також, за її словами, впродовж року ще триватиме дискусія щодо остаточного вигляду постійної намогильної споруди.

"Найближчим часом ми почнемо збирати робочу групу, на якій кожен бажаючий зможе запропонувати своє рішенняі. Нам необхідно буде досягти консенсусу", - додала міністр.

На уточнююче запитання, коли вона очікує повного завершення будівництва, Калмикова заявила, що важко точно сказати.

"Комплекс складається з 6 черг. Зараз будується перша, будується друга. Ми будемо розуміти, в наступному році оголошуватимемо третю, і буде розкладено в календарний графік. Це декілька років. Я не можу зараз взяти на себе якісь зобов'язання і сказати, що точно в цей момент буде добудовано. Тому що це великий комплекс, який передбачає дуже багато різноманітних об'єктів інфраструктурних", - заявила очільниця міністерства.

Раніше у пʼятницю за участю президента Володимира Зеленського на Національному військовому меморіальному кладовищі відбувся військовий церемоніал поховання невідомих солдатів з військовими почестями вшанування полеглих Героїв, імена яких наразі не встановлені, що стало першим поховання на території меморіалу.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів у жовтні 2022 року схвалив створення Міністерством у справах ветеранів держустанови "Національне військове меморіальне кладовище", а в серпні 2023 року схвалив реалізацію до серпня 2025 року його проєкту у Гатненській громаді поблизу Києва.

Тоді ще в. о. міністра у справах ветеранів Олександр Порхун 27 березня 2024 року заявив, що перші поховання на НВМК можуть розпочатися вже наприкінці літа - на початку осені 2024 року, а повністю побудувати весь комплекс планується до 2027 року. Пізніше він повідомив, що перші поховання передбачаються на початку або в середині осені 2024 року.

У серпні 2024 року НВМК визначилося з переможцем на будівництво першої черги кладовища, ним став консорціум "Білдінг Юа" з Києва. А у повторному тендері на будівництво другої черги НВМК у липня 2025 року перемогла "Будівельна фірма "Паритетбудінвест".

Наприкінці березня 2025 року міністр у справах ветеранів Наталія Калмикова заявила про плани розпочати перші поховання на НВМК у травні 2025 року.

30 травня в держустанові НВМК повідомили, що будівництво першого пускового комплексу першої черги кладовища завершено. Перші почесні поховання плануються найближчим часом. 20 червня в Мінветеранів знову заявили, що перші почесні поховання плануються найближчим часом.

2 липня тодішній прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що на НВМК до поховань підготовлено 6 тис. місць.

15 липня Калмикова заявила, що відомство відкрите до професійної дискусії, але призупинення будівництва НВМК в нинішніх умовах є недоцільним і не має юридичних підстав.