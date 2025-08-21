Інтерфакс-Україна
13:43 21.08.2025

Атакою на Кличка і децентралізацію назвали вилучення 8 млрд грн із бюджету Києва в "Ударі"

Атакою на Кличка і децентралізацію назвали вилучення 8 млрд грн із бюджету Києва в "Ударі"

Партія "Удар" відреагувала на вилучення з бюджету Києва 8 млрд грн рішенням Верховної Ради України, назвавши це атакою на столицю та столичну владу, а також нищенням залишків реформи децентралізації.

"Голосування у Верховній Раді за законопроєкт №13439-3, який забирає з бюджету столиці 8 млрд грн, є черговою відвертою атакою влади на Київ та його мера Віталія Кличка, якого влада розглядає як головного політичного опонента… Влада боїться конкуренції, боїться вільного вибору громадян і тому перетворює законодавчий орган на інструмент тиску та політичної розправи", - йдеться в заяві, опублікованій на офіційному сайті політсили.

В партії зазначають, що таким чином влада "фактично вона забирає гроші у ЗСУ". "Ці кошти – насамперед підтримка Збройних сил України. У підсумку через дії Банкової 8 млрд коштів громади підуть не на захисників, а на захмарні зарплати керівництва держпідприємств, на премії чиновникам та прокурорам", - наголошується в заяві.

Народний депутат Верховної Ради VIII скликання Борислав Береза також стверджує, що вилучені у столиці кошти мали піти на військові потреби та на підтримку військослужбовців. "Це гроші, які мали йти на укріплення, ППО, на тероборону, на підтримку наших військових. Від спорядження до дронів і транспорту, на допомогу пораненим та родинам загиблих", - написав екснардеп у Телеграм, проілюструвавши повідомлення списком діючих нардепів, які підтримали це рішення.

Раніше Кличко заявив, що тільки минулого року столиця виділила понад 10 мільярдів гривень на потреби захисників. "У 2025-му планували спрямувати, принаймні, не менше. Когось дуже дратує, що Київ найбільше допомагає військовим", - наголосив він.

Як повідомлялося, 20 серпня Верховна Рада 229 голосами ухвалила зміни до держбюджету (законопроєкт №13439-3), які передбачають, в тому числі, вилучення 8 млрд грн з бюджету Києва за рахунок коштів податку на прибуток. "За" проголосували 196 народних депутатів від партії "Слуга народу", 15 - депутатської групи "Довіра", 9 – "Відновлення України", 1 – "Батьківщина" і 8 позафракційних депутатів.

