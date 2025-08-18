Інтерфакс-Україна
Події
04:51 18.08.2025

Трамп заявив, що Зеленський може "миттєво" завершити війну шляхом відмови від Криму та НАТО

1 хв читати

Президент США Дональд Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський може "миттєво" завершити війну шляхом відмови від Криму та вступу України в НАТО.

"Президент України Зеленський може майже миттєво припинити війну з Росією, якщо захоче, або ж може продовжувати воювати. Пам'ятаєте, як це почалося. Ніякого повернення Криму, який (експрезидент США Барак – ІФ-У) Обама віддав (12 років тому, без жодного пострілу!), і НІЯКОГО ВСТУПУ УКРАЇНИ ДО НАТО. Деякі речі ніколи не змінюються!!!", - написав Трамп в Truth Social вночі.

Джерело: https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/115047128460078066

Теги: #трамп #війни #сша #завершення #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:00 17.08.2025
Трамп підтримує пропозицію Путіна щодо контролю Москви над Донеччиною в обмін на припинення війни

Трамп підтримує пропозицію Путіна щодо контролю Москви над Донеччиною в обмін на припинення війни

21:11 17.08.2025
Літак Зеленського вилетів у США

Літак Зеленського вилетів у США

19:09 17.08.2025
Гарантії безпеки України за участі США мають бути практичними та давати захист на землі, у небі та на морі – Зеленський

Гарантії безпеки України за участі США мають бути практичними та давати захист на землі, у небі та на морі – Зеленський

18:49 17.08.2025
Рубіо: одна з складнощів перемир'я в тому, що його потрібно підтримувати, а це дуже важко

Рубіо: одна з складнощів перемир'я в тому, що його потрібно підтримувати, а це дуже важко

18:42 17.08.2025
Трамп хоче зустрітися лише з Зеленським - ЗМІ

Трамп хоче зустрітися лише з Зеленським - ЗМІ

18:11 17.08.2025
Трамп: Україна має бути готова втратити частину території

Трамп: Україна має бути готова втратити частину території

16:49 17.08.2025
Трамп заявив про "великий прогрес" щодо РФ та назвав зустріч на Алясці чудовою

Трамп заявив про "великий прогрес" щодо РФ та назвав зустріч на Алясці чудовою

16:26 17.08.2025
Зеленський: контактна лінія – це найкраща лінія для реальних перемовин

Зеленський: контактна лінія – це найкраща лінія для реальних перемовин

16:22 17.08.2025
Зеленський: сигнал Трампа про гарантії безпеки набагато важливіші, ніж думки Путіна

Зеленський: сигнал Трампа про гарантії безпеки набагато важливіші, ніж думки Путіна

16:11 17.08.2025
РФ поки не показує жодних ознак, що тристороння зустріч станеться - Зеленський

РФ поки не показує жодних ознак, що тристороння зустріч станеться - Зеленський

ВАЖЛИВЕ

"Коаліція рішучих" готова розгорнути сили стримування після припинення війни в Україні для її захисту - заява

Один підліток загинув в Запоріжжі, ще постраждали двоє дітей та четверо дорослих

Літак Зеленського вилетів у США

Гарантії безпеки України за участі США мають бути практичними та давати захист на землі, у небі та на морі – Зеленський

Ніхто не тисне на Україну, щоб вона відмовилася від територій, мирна угода не буде такою, як вимагає РФ – Рубіо

ОСТАННЄ

Ворог продовжує атакувати Сумщину БпЛА, виникла пожежа

Глава КМВА закликав українців до єдності в підтримці президента на переговорах в США

Армія РФ атакувала українські позиції ще на 12 напрямках - Генштаб

Окупанти втратили 155 осіб на покровському напрямку - Генштаб

Російський дрон атакував цивільну автівку на Сумщині, постраждав водій

У Харкові вже 11 постраждалих - мер

Пошкоджено будівлі навчального закладу в Сумах через удар РФ - ОВА

До 8 зросла кількість постраждалих у Харкові - мер

Росіяни атакують Одесу БпЛА – мер

У Харкові вже 6 постраждалих - ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА