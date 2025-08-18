Трамп заявив, що Зеленський може "миттєво" завершити війну шляхом відмови від Криму та НАТО

Президент США Дональд Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський може "миттєво" завершити війну шляхом відмови від Криму та вступу України в НАТО.

"Президент України Зеленський може майже миттєво припинити війну з Росією, якщо захоче, або ж може продовжувати воювати. Пам'ятаєте, як це почалося. Ніякого повернення Криму, який (експрезидент США Барак – ІФ-У) Обама віддав (12 років тому, без жодного пострілу!), і НІЯКОГО ВСТУПУ УКРАЇНИ ДО НАТО. Деякі речі ніколи не змінюються!!!", - написав Трамп в Truth Social вночі.

Джерело: https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/115047128460078066