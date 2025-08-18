Зеленський прибув у Вашингтон

Президент України Володимир Зеленський прибув до Вашингтону, де матиме зустріч з президентом США Дональдом Трампом щодо припинення вогню.

"Уже прибув у Вашингтон. Завтра зустріч із президентом Трампом. Завтра ж говоритимемо з європейськими лідерами. Вдячний президенту США за запрошення. Ми всі однаково хочемо швидко та надійно закінчити цю війну. І мир має бути тривалим", - написав він в телеграм-каналі рано вранці понеділка (за київським часом).

Зеленський наголосив, що мир має бути "не так як це було роки тому, коли Україну змусили віддати Крим і частину нашого Сходу – частину Донбасу".

За словами президента, Володимир Путін використав це просто як плацдарм для нового нападу.

"Чи коли Україні дали начебто "безпекові гарантії" у 1994 році, але це не спрацювало. Звісно, не варто було віддавати Крим тоді так само, як після 2022 року українці не віддали Київ, Одесу, Харків. Українці борються за свою землю, за свою незалежність", - підкреслив президент.

За його словами, зараз в українських військових є успіхи на Донеччині та Сумщині та висловив переконання, що вдасться захистити Україну.

"Дієво гарантуємо безпеку, і наш народ завжди буде вдячний президенту Трампу, усім в Америці, кожному партнеру, за підтримку та неоціненну допомогу. Росія повинна закінчити цю війну, яку сама ж і почала. І я сподіваюсь, що наша спільна сила з Америкою, із нашими європейськими друзями примусить Росію до справжнього миру. Дякую!", - резюмував Зеленський.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський може "миттєво" завершити війну шляхом відмови від Криму та вступу України в НАТО.