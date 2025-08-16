Зеленський: Треба досягти реального миру, який буде тривалим, а не стане ще однією паузою між російськими вторгненнями

Треба досягти реального миру, який буде тривалим, а не стане ще однією паузою між російськими вторгненнями, звільнити всіх українських військових і цивільних з російського полону, а також зберігати тиск на РФ, поки тривають агресія та окупація, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні після розмови з президентом Трампом ще додатково скоординували позиції з європейськими лідерами. Позиції очевидні", - написав Зеленський у телеграм-каналі у суботу.

"Треба досягти реального миру, який буде тривалим, а не стане ще однією паузою між російськими вторгненнями. Треба якнайшвидше припинити вбивства, припинити вогонь як на полі бою, так і в небі та проти нашої портової інфраструктури. Треба звільнити всіх українських полонених військових і цивільних та повернути викрадених Росією дітей. Тисячі наших людей досі утримуються в неволі, їх усіх треба повернути додому. Треба зберігати тиск на Росію, поки тривають агресія та окупація", - наголосив президент.

Він повідомив, що під час розмови з президентом США Дональдом Трампом сказав про необхідність посилення санкцій, якщо не буде тристоронньої зустрічі або якщо Росія ухилятиметься від чесного закінчення війни.

"Санкції – це дієвий інструмент. Треба надійно й довгостроково гарантувати безпеку за участі як Європи, так і Сполучених Штатів. Усі питання, які важливі для України, мають обговорюватись за участі України, і жодне питання, зокрема територіальні, не вирішуються без України", - наголосив Зеленський.

Глава держави подякував партнерам, які допомагають.

"Сьогодні є важлива заява європейських лідерів, яка зміцнює нашу позицію. Працюємо далі всі разом: європейці, американці, всі у світі, хто хоче миру й спокою в міжнародних відносинах", - зауважив він.

Як повідомлялося, у заяві йдеться про те, що президент Трамп зазначив: "Немає угоди, поки не буде угоди" і наступним кроком мають бути подальші переговори, зокрема з президентом Зеленським, зустріч з яким уже запланована.

"Ми також готові співпрацювати з президентом Трампом і президентом Зеленським над проведенням тристороннього саміту за підтримки Європи", - заявили європейські лідери.

Вони заявили про необхідність для України мати гарантії безпеки. "Ми вітаємо заяву президента Трампа про те, що США готові надати гарантії безпеки. Коаліція бажаючих готова відігравати активну роль", - йдеться у заяві.

"Жодних обмежень не повинно бути накладено на збройні сили України чи її співпрацю з третіми країнами. Росія не може мати права вето проти шляху України до ЄС та НАТО. Україна сама прийматиме рішення щодо своєї території. Міжнародні кордони не повинні змінюватися силою", - заявили європейські лідери.

Вони запевнили, що підтримка України продовжуватиметься. "Ми сповнені рішучості зробити більше, щоб Україна залишалася сильною, щоб досягти припинення бойових дій та встановлення справедливого та тривалого миру", - йдеться у тексті.

Європейські лідери також заявили, що доки в Україні тривають вбивства, вони готові підтримувати тиск на Росію. "Ми продовжуватимемо посилювати санкції та ширші економічні заходи, щоб чинити тиск на воєнну економіку Росії, доки не буде встановлено справедливий і тривалий мир", - запевнили вони.

"Україна може розраховувати на нашу непохитну солідарність у нашій роботі над досягненням миру, який захищатиме життєво важливі інтереси безпеки України та Європи", - заявили лідери європейських країн.