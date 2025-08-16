Інтерфакс-Україна
Події
13:27 16.08.2025

Україна повинна мати гарантії безпеки і сама прийматиме рішення щодо своєї території – заява європейських лідерів

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, президент Європейської ради Антоніу Кошта, президент Франції Емманюель Макрон, прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні, канцлер ФРН Фрідріх Мерц, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, президент Фінляндії Александр Стубб, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск виступили зі спільною заявою за результатами розмови з президентом США Дональдом Трампом щодо переговорів на Алясці.

"Лідери привітали зусилля президента Трампа, спрямовані на припинення вбивств в Україні, припинення агресивної війни Росії та досягнення справедливого та тривалого миру", - йдеться у заяві.

У заяві йдеться про те, що президент Трамп зазначив: "Немає угоди, поки не буде угоди" і наступним кроком мають бути подальші переговори, зокрема з президентом Зеленським, зустріч з яким уже запланована.

"Ми також готові співпрацювати з президентом Трампом і президентом Зеленським над проведенням тристороннього саміту за підтримки Європи", - заявили європейські лідери.

Вони вказали на необхідність для України мати гарантії безпеки. "Ми вітаємо заяву президента Трампа про те, що США готові надати гарантії безпеки. Коаліція охочих готова відігравати активну роль", - йдеться у заяві.

"Жодних обмежень не повинно бути накладено на збройні сили України чи її співпрацю з третіми країнами. Росія не може мати права вето проти шляху України до ЄС та НАТО. Україна сама прийматиме рішення щодо своєї території. Міжнародні кордони не повинні змінюватися силою", - заявили європейські лідери.

Вони запевнили, що підтримка України продовжуватиметься. "Ми сповнені рішучості зробити більше, щоб Україна залишалася сильною, щоб досягти припинення бойових дій та встановлення справедливого та тривалого миру", - йдеться у тексті.

Європейські лідери також заявили, що доки в Україні тривають вбивства, вони готові підтримувати тиск на Росію. "Ми продовжуватимемо посилювати санкції та ширші економічні заходи, щоб чинити тиск на воєнну економіку Росії, доки не буде встановлено справедливий і тривалий мир", - запевнили вони.

"Україна може розраховувати на нашу непохитну солідарність у нашій роботі над досягненням миру, який захищатиме життєво важливі інтереси безпеки України та Європи", - заявили лідери європейських країн.

Теги: #лідери_єс #україна #заява

