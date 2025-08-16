Інтерфакс-Україна
12:20 16.08.2025

Трамп заявив про домовленість укласти мирну угоду, а не тимчасове перемир’я

Президент США Дональд Трамп заявив, що є домовленість про укладання мирної угоди щодо припинення війни Росії проти України, а не тимчасового припинення вогню.

"Відмінний і дуже успішний день на Алясці! Зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним пройшла дуже добре, як і пізня нічна телефонна розмова з президентом України Зеленським і різними європейськими лідерами, включаючи шановного генерального секретаря НАТО", - написав Трамп у мережі Truth Social у суботу.

"Всі визначили, що найкращий спосіб покласти край жахливій війні між Росією та Україною - це звернутися безпосередньо до мирної угоди, яка могла б покласти край війні, а не до простої угоди про припинення вогню, яка часто не дотримується", - заявив президент США.

"Президент Зеленський приїде в Овальний кабінет у понеділок вдень. Якщо все вийде, ми заплануємо зустріч з президентом Путіним", - зазначив Трамп.

