Інтерфакс-Україна
Події
10:35 16.08.2025

Зеленський планує в понеділок у Вашингтоні обговорити з Трампом усі деталі по завершенню війни

Фото: https://www.facebook.com/zelenskyy.official

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 18 серпня, планує у Вашингтоні обговорити з президентом США Дональдом Трампом усі деталі щодо завершення війни.

"Всі деталі по завершенню вбивств, по завершенню війни збираюсь обговорити з Президентом Трампом у Вашингтоні в понеділок. Вдячний за запрошення", - написав Зеленський у телеграм-каналі у суботу після телефонної розмови з Трампом.

Президент повідомив, що тривала та змістовна розмова з американським лідером спочатку була один на один, а потім також за участі європейських лідерів. Загалом лідери говорили більш ніж півтори години, приблизно годину – з Трампом.

"Україна знову підтверджує, що готова працювати максимально продуктивно заради миру. Президент Трамп поінформував мене про свою зустріч із російським керівником, про основні пункти розмови. Важливо, що сила Америки впливає на розвиток ситуації", - зауважив Зеленський.

Він наголосив, що Україна підтримує пропозицію Трампа щодо тристоронньої зустрічі Україна – США – Росія.

"Україна підкреслює: ключові питання можуть обговорюватись на рівні лідерів, і тристоронній формат підходить для цього", - додав глава Української держави.

Окрім того, він наголосив на важливості того, щоб Європа була залучені на всіх етапах заради надійного гарантування безпеки разом з США.

Лідери обговорили позитивні сигнали від американської сторони щодо участі в гарантуванні безпеки Україні.

"Продовжуємо координувати наші позиції з усіма партнерами. Дякую всім, хто допомагає", - резюмував президент.

