Президент США Трамп та Володимир Путін розпочали зустріч на Алясці (розширена)

Президент США Дональд Трамп та Володимир Путін зустрілися на військовій базі Елмендорф-Річардсон на Алясці.

Під час зустрічі на льотовищі вони потиснули один одному руки та покинули його на автомобілі президента США.

Вони разом підійшли до платформи з написом: "Аляска 2025". Журналісти вигукували Путіну питання, зокрема: "Чи погодитеся ви на перемир'я?" та "Чи припините ви вбивати цивільних?" Путін, здавалося, лише знизав плечима.

Джерело: https://www.youtube.com/live/goXMHR9x6AQ?si=cWSsZi8EGUsmyJM5