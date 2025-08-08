Інтерфакс-Україна
Події
09:39 08.08.2025

За трьох фігурантів "справи нардепа Кузнєцова" внесли застави – ВАКС

2 хв читати
За трьох фігурантів "справи нардепа Кузнєцова" внесли застави – ВАКС

Троє фігурантів справи про присвоєння коштів на закупівлі БПЛА та засобів РЕБ були звільнені з-під варти під заставу, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у Вищому антикорупційному суді (ВАКС).

За словами співрозмовника агентства, на рахунок ВАКС надійшли 10 млн грн застави за колишнього голову Луганської обладміністрації, ексначальника Мукачівської райдержадміністрації Сергія Гайдая, і по 2 млн грн за директорку фірми "Акоптерс" Євгенію Сидельникову та командира однієї з військових частин Нацгвардії Василя Мишанського.

Окрім застави, на підозрюваних ухвалою суду були покладені зобов'язання прибувати за кожними викликом та вимогою, повідомляти про зміну свого місця проживання та/або місця роботи, не відлучатися за межі визначених населених пунктів без дозволу, утримуватися від спілкування з приводу обставин, викладених у повідомленні про підозру, з низкою осіб, не відвідувати деякі приміщення, здати на зберігання закордонні паспорти та носити електронний браслет.

Як повідомлялося, НАБУ і САП заявили, що викрили корупційну схему при закупівлі БПЛА та засобів РЕБ. Йдеться про кошти, які органи місцевого самоврядування у 2024-25 роках спрямовували на потреби Сил оборони.

4 серпня ВАКС взяв під варту власника підприємства з виробництва дронів "Акоптерс" Владислава Марченка із заставою у 15 млн грн, нардепа (фракція "Слуга народу") Олексія Кузнєцова із заставою у 15 млн грн, а також ексочільника Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая із заставою у 10 млн грн.

5 серпня ВАКС також відправив під варту директора підприємства – виробника БПЛА – директорку "Акоптерс" Євгенію Сидельникову та командира військової частини Національної гвардії України Василя Мишанського з можливістю застави 2 млн грн.

Теги: #застава #реб #кузнєцов #вакс #набу_сап #бпла

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:57 08.08.2025
Ворожі БпЛА вдарили по Одесі, є пошкодження та постраждалий

Ворожі БпЛА вдарили по Одесі, є пошкодження та постраждалий

02:24 08.08.2025
Унаслідок атаки ворожих БпЛА на Київщині постраждали три жінки, деталі згодом – Калашник

Унаслідок атаки ворожих БпЛА на Київщині постраждали три жінки, деталі згодом – Калашник

00:09 08.08.2025
Через удар ворожого "шахеду" в Харкові спалахнула пожежа на цивільному підприємстві

Через удар ворожого "шахеду" в Харкові спалахнула пожежа на цивільному підприємстві

17:14 07.08.2025
Керівник САП про зустріч у президента: Ніхто нікого не інформував до реалізації у справі про корупцію під час закупівлі БпЛА – ЗМІ

Керівник САП про зустріч у президента: Ніхто нікого не інформував до реалізації у справі про корупцію під час закупівлі БпЛА – ЗМІ

15:06 07.08.2025
АП ВАКС залишила без змін запобіжний захід колишньому віцепрем’єр-міністру

АП ВАКС залишила без змін запобіжний захід колишньому віцепрем’єр-міністру

11:53 06.08.2025
ВАКС визнав винним ексголову ДСА Сальникова у зловживанні впливом і засудив до 3 років позбавлення волі

ВАКС визнав винним ексголову ДСА Сальникова у зловживанні впливом і засудив до 3 років позбавлення волі

21:53 05.08.2025
У Харкові одна постраждала

У Харкові одна постраждала

21:49 05.08.2025
Ворожий дрон вдарив по АЗС у Харкові, за попередніми даними є постраждалі

Ворожий дрон вдарив по АЗС у Харкові, за попередніми даними є постраждалі

11:50 05.08.2025
ВАКС взяв під варту командира в/ч Нацгвардії із заставою 2 млн грн

ВАКС взяв під варту командира в/ч Нацгвардії із заставою 2 млн грн

10:20 05.08.2025
ВАКС відправив під варту директора підприємства – виробника БПЛА з можливістю застави 2 млн грн - САП

ВАКС відправив під варту директора підприємства – виробника БПЛА з можливістю застави 2 млн грн - САП

ВАЖЛИВЕ

Ворожі БпЛА вдарили по Бучі на Київщині, пошкоджені будинки та дитсадок - мер

ППО ліквідувала 82 зі 108 ворожих БпЛА

Трамп спростував, що очікує від Путіна зустрічі з Зеленським перед тим, як зустрінеться з ним сам

Радники з безпеки України та партнерів продовжать роботу у п’ятницю – Зеленський

Всі рішення про закінчення війни в Україні стосуються всієї Європи і Європа має впливати на процеси

ОСТАННЄ

ЦПД спростував повідомлення МЗС РФ про начебто "відмову" України забирати своїх військовополонених

Затримано агента РФ, причетного до атаки на Кропивницький 28 липня

Мін’юст вдруге подав позов про стягнення в дохід держави активів сенатора РФ Калашника

ОСУВ "Хортиця" перейменували на "Дніпро"

Росіяни перетнули Вовчу і закріпилися на території Дніпропетровщини – Deep State

Сибіга та Каллас скоординували дипломатичні кроки на шляху до миру

В одному з районів Київщини через атаку БпЛА пошкоджено 21 приватний будинок

У Харкові ліквідовано пожежу, спричинену ударом ворожого БпЛА, постраждали 2 мирних мешканці

Ворожі БпЛА вдарили по Бучі на Київщині, пошкоджені будинки та дитсадок - мер

Ворог бив по Дніпропетровщині дронами та артилерією, є пошкодження

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА