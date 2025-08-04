Інтерфакс-Україна
Події
19:27 04.08.2025

ВАКС відправив під варту на 60 днів ексочільника Луганської ОВА Гайдая з можливістю застави 10 млн грн

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ВАКС відправив під варту на 60 днів ексочільника Луганської ОВА Гайдая з можливістю застави 10 млн грн
Фото: https://www.facebook.com/

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід колишньому очільнику Луганської обласної військової адміністрації Сергію Гайдаю у справі про корупцію при закупівлі БПЛА та засобів РЕБ, повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

"Суд частково погодився з позицією прокурора САП та застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 10 млн грн застави", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі у понеділок.

Також ВАКС визначив для Гайдая низку процесуальних обовʼязків, зокрема, не відлучатися з Ужгорода без дозволу, здати закордонний паспорт та носити електронний браслет.

Вирішується питання щодо оскарження зазначеного рішення.

За інформацією Центру протидії корупції, під час слухання справи, окрім згадок про зв’язки Гайдая з головою Офісу президента Андрієм Єрмаком, наведені домовленості про розподіл грошових коштів та залучення знайомих судекспертів для вирішення ймовірних проблем.

Раніше ВАКС взяв під варту іншого фігуранта цієї справи – народного депутата від Слуги Народу Олексія Кузнєцова. ВАКС також обрав запобіжний захід запорізькому бізнесмену Владиславу Марченку, фірма якого виробляє дрони.

Раніше повідомлялось, що НАБУ і САП заявили, що викрили корупційну схему при закупівлі БПЛА та засобів РЕБ. Йдеться про кошти, які органи місцевого самоврядування у 2024-25 роках спрямовували на потреби Сил оборони. 

У понеділок ВАКС також взяв під варту власника підприємства з виробництва дронів Владислава Марченка із заставою у 15 млн грн.

Теги: #суд #гайдай #корупція

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