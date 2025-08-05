Інтерфакс-Україна
Події
19:19 05.08.2025

ВАКС взяв під варту ексначальника Рубіжанської МВА Юрченка з можливістю застави 6 млн грн

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ВАКС взяв під варту ексначальника Рубіжанської МВА Юрченка з можливістю застави 6 млн грн

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід ексначальнику міської військової адміністрації у справі про корупцію при закупівлі БПЛА та засобів РЕБ, повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

"Слідчий суддя ВАКС частково підтримав позицію прокурора САП та застосував до начальника міської військової адміністрації запобіжний захід у виді тримання під вартою з альтернативою внесення 6 млн грн застави", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі у вівторок.

Вирішується питання щодо оскарження запобіжного заходу.

У повідомленні не називається ім’я фігуранта, однак раніше президент України Володимир Зеленський підписав розпорядження про звільнення Андрія Юрченка з посади начальника Рубіжанської міської військової адміністрації Сіверськодонецького району Луганської області.

Також з посади голови Мукачівської районної державної адміністрації Закарпатської області було звільнено Сергія Гайдая.

Раніше повідомлялось, що НАБУ і САП заявили, що викрили корупційну схему при закупівлі БПЛА та засобів РЕБ. Йдеться про кошти, які органи місцевого самоврядування у 2024-25 роках спрямовували на потреби Сил оборони.

У понеділок ВАКС взяв під варту власника підприємства з виробництва дронів "Акоптерс" Владислава Марченка із заставою у 15 млн грн, нардепа (фракція "Слуга народу") Олексія Кузнєцова із заставою у 15 млн грн, а також ексочільника Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая із заставою у 10 млн грн.

У вівторок ВАКС також відправив під варту директора підприємства – виробника БПЛА – директорку "Акоптерс" Евгенію Сидельникову та командира військової частини Національної гвардії України Василя Мишанського з можливістю застави 2 млн грн.

 

Теги: #дрони #суд #корупція

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