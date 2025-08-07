Зеленський анонсував у четвер розмови з європейськими колегами, а також комунікацію на рівні радників з питань нацбезпеки

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Президент України Володимир Зеленський у четвер проведе низку розмов з європейськими колегами, з якими планує обговорити формат зустрічі для лідерів, а також відбудеться комунікація на рівні радників з питань національної безпеки.

"Сьогодні день багатьох дзвінків і контактів для реального просування на шляху до миру та гарантування незалежності України за будь-яких обставин. Заплановані кілька моїх розмов, уже в графіку – розмова з канцлером Німеччини Мерцом. Будемо на зв’язку з колегами з Франції та Італії. Відбудеться також комунікація на рівні радників з питань національної безпеки – доручив провести сьогодні цей спеціальний формат", - написав Зеленський у телеграм-каналі.

Він повідомив, що у середу після спільної розмови з президентом США Дональдом Трампом та європейськими лідерами провів ще окремо розмову з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте та президентом Фінляндії Александром Стуббом.

За словами Зеленського, важливо обговорити ключові деталі.

"Пріоритети абсолютно чіткі. Перше – припинення вбивств, і саме Росія має піти на припинення вогню. Друге – це формат для лідерів, щоб зустріч могла спрацювати на дійсно тривалий мир. Ми в Україні не раз говорили, що пошук реальних рішень може стати дійсно результативним саме на рівні лідерів. Потрібно визначитись із часом для такого формату, з колом питань", - наголосив президент.

Третім пріоритетом є довготривалість безпеки, яка можлива разом зі США та з Європою.

"Україна ніколи не хотіла війни і працюватиме заради миру максимально продуктивно. Головне, щоб Росія, яка почала цю війну, дійсно робила кроки для припинення агресії. Світ має важелі тиску на агресора, світ має можливість перевіряти виконання обіцянок. Я вдячний усім, хто рішуче налаштований на достойне завершення війни", - резюмував глава держави.