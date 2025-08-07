Інтерфакс-Україна
Події
10:15 07.08.2025

Зеленський анонсував у четвер розмови з європейськими колегами, а також комунікацію на рівні радників з питань нацбезпеки

2 хв читати
Зеленський анонсував у четвер розмови з європейськими колегами, а також комунікацію на рівні радників з питань нацбезпеки
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Президент України Володимир Зеленський у четвер проведе низку розмов з європейськими колегами, з якими планує обговорити формат зустрічі для лідерів, а також відбудеться комунікація на рівні радників з питань національної безпеки.

"Сьогодні день багатьох дзвінків і контактів для реального просування на шляху до миру та гарантування незалежності України за будь-яких обставин. Заплановані кілька моїх розмов, уже в графіку – розмова з канцлером Німеччини Мерцом. Будемо на зв’язку з колегами з Франції та Італії. Відбудеться також комунікація на рівні радників з питань національної безпеки – доручив провести сьогодні цей спеціальний формат", - написав Зеленський у телеграм-каналі.

Він повідомив, що у середу після спільної розмови з президентом США Дональдом Трампом та європейськими лідерами провів ще окремо розмову з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте та президентом Фінляндії Александром Стуббом.

За словами Зеленського, важливо обговорити ключові деталі.

"Пріоритети абсолютно чіткі. Перше – припинення вбивств, і саме Росія має піти на припинення вогню. Друге – це формат для лідерів, щоб зустріч могла спрацювати на дійсно тривалий мир. Ми в Україні не раз говорили, що пошук реальних рішень може стати дійсно результативним саме на рівні лідерів. Потрібно визначитись із часом для такого формату, з колом питань", - наголосив президент.

Третім пріоритетом є довготривалість безпеки, яка можлива разом зі США та з Європою.

"Україна ніколи не хотіла війни і працюватиме заради миру максимально продуктивно. Головне, щоб Росія, яка почала цю війну, дійсно робила кроки для припинення агресії. Світ має важелі тиску на агресора, світ має можливість перевіряти виконання обіцянок. Я вдячний усім, хто рішуче налаштований на достойне завершення війни", - резюмував глава держави.

Теги: #розмови #лідери #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:43 07.08.2025
Рубіо заявив, що передумовою зустрічі Трампа із Зеленським і Путіним буде зближення позицій України, Європи й РФ - ЗМІ

Рубіо заявив, що передумовою зустрічі Трампа із Зеленським і Путіним буде зближення позицій України, Європи й РФ - ЗМІ

23:38 06.08.2025
Трамп має намір зустрітися з Путіним, а відразу після цього – з Путіним і Зеленським – ЗМІ

Трамп має намір зустрітися з Путіним, а відразу після цього – з Путіним і Зеленським – ЗМІ

22:39 06.08.2025
Володимир Зеленський обговорив проблеми прифронтових територій із головами територіальних громад Сумської області

Володимир Зеленський обговорив проблеми прифронтових територій із головами територіальних громад Сумської області

22:11 06.08.2025
Зеленський обговорив з міністром і військовими плани Міноборони

Зеленський обговорив з міністром і військовими плани Міноборони

21:22 06.08.2025
Україна запропонувала партнерам сформувати спільну позицію на рівні радників з питань безпеки - Зеленський

Україна запропонувала партнерам сформувати спільну позицію на рівні радників з питань безпеки - Зеленський

21:14 06.08.2025
Зеленський: схоже, Росія тепер більше налаштована на припинення вогню; головне, щоб вони не обманули нас в деталях

Зеленський: схоже, Росія тепер більше налаштована на припинення вогню; головне, щоб вони не обманули нас в деталях

20:39 06.08.2025
Зеленський: У розмові з Трампом також взяли участь європейські лідери

Зеленський: У розмові з Трампом також взяли участь європейські лідери

18:53 06.08.2025
Розпочалася розмова Зеленського та Трампа - ЗМІ

Розпочалася розмова Зеленського та Трампа - ЗМІ

18:37 06.08.2025
Зеленський на Сумщині обговорив із командирами забезпечення бригад ресурсами для їхнього власного виробництва дронів

Зеленський на Сумщині обговорив із командирами забезпечення бригад ресурсами для їхнього власного виробництва дронів

18:27 06.08.2025
Готується розмова Зеленського та Трампа - джерело

Готується розмова Зеленського та Трампа - джерело

ВАЖЛИВЕ

ДБР наголошує: можливість для СЗЧ повернутися на службу зі збереженням статусу та виплат діє до 30 серпня

Екскерівник СІЗО Таганрога особисто віддавав накази катувати українську журналістку Рощину - Нацполіція

ППО знешкодила 89 зі 112 ворожих дронів, є влучання на 11 локаціях

Одна людина загинула внаслідок ворожого обстрілу в Запорізькій області

Четверо цивільних постраждали внаслідок нічної атаки ворожих дронів у Дніпропетровській області

ОСТАННЄ

РФ продовжує інформаційну кампанію з дискредитації процесу обміну полоненими – ЦПД

Обленерго планують заживити знеструмлених через негоду абонентів у дев'яти областях до кінця доби

Кабмін унормував термін "територія, прилегла до об’єктів, щодо яких здійснюється державна охорона"

Уряд вніс зміни у структуру Секретаріату Кабміну

ДБР наголошує: можливість для СЗЧ повернутися на службу зі збереженням статусу та виплат діє до 30 серпня

Україна і Естонія домовились оновити угоду про соцзабезпечення між країнами

Екскерівник СІЗО Таганрога особисто віддавав накази катувати українську журналістку Рощину - Нацполіція

До 30 тис. вступників-контрактників в 2025р. отримають державний грант на покриття частини вартості навчання

ППО знешкодила 89 зі 112 ворожих дронів, є влучання на 11 локаціях

Голова НАЗК має погоджувати з держсекретарем Кабміну встановлення собі матдопомоги на оздоровлення

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА