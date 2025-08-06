Інтерфакс-Україна
Події
20:39 06.08.2025

Зеленський: У розмові з Трампом також взяли участь європейські лідери

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Зеленський: У розмові з Трампом також взяли участь європейські лідери

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, у ній також взяли участь європейські лідери, обговорили те, що було озвучено під час візиту представника Трампа Стівена Віткоффа до Москви.

"Якраз дорогою від наших бригад на Сумщині провів розмову з президентом Трампом. Ця розмова відбулася після візиту представника Президента Трампа Стівена Віткоффа до Москви. Наша спільна позиція з партнерами абсолютно чітка: війна має завершитись. І це має бути чесне завершення", - написав Зеленський у телеграм-каналі у середу ввечері.

"У розмові також взяли участь європейські лідери, і я вдячний кожному з них за підтримку. Ми обговорили те, що було озвучено в Москві", - повідомив глава Української держави.

Він наголосив, що Україна обов’язково захистить свою незалежність.

"Нам усім потрібен тривалий і надійний мир. Росія має закінчити війну, яку сама ж і розпочала. Дякую всім, хто підтримує Україну", - резюмував президент.

 

Теги: #розмова #трамп #зеленський

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