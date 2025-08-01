Інтерфакс-Україна
Події
00:03 01.08.2025

PGZ хоче розширити співпрацю з Україною, зокрема говорять про виробництво стволів для САУ Krab

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Польська зброярська група (Polska Grupa Zbrojeniowa) дуже високо оцінює рівень українського оборонної промисловості та прагне співпрацювати й допомагати українцям і українському ОПК, заявив заступник голови PGZ Ян Грабовський.

В ексклюзивному інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна" він нагадав про плідну співпрацю PGZ з Україною та кількість виробленого польськими компаніями обладнання, що зараз є на фронті.

Зокрема, Грабовський підкреслив, що Польща від перших днів повномасштабної війни у 2022-2023 роках передала в Україну танки (не є продуктами PGZ), але виробництво PGZ – це самохідна гаубиця калібру 155 мм Krab. Крім того, відоме озброєння PGZ - бронетранспортер Rosomak, який має шасі 8х8, а також Rak - самохідний міномет калібру 120 мм на шасі БТР "Rosomak". Також в Україні добре відомий переносний зенітно-ракетний комплекс польського виробництва ПЗРК Piorun (виробництво PGZ).

За словами Грабовського, PGZ вже мала розмову і з Міністерством оборони, і промисловістю щодо потенціалу співпраці. Зокрема, представники PGZ брали участь у Польсько-українському форумі оборонної промисловості, який відбувся у Львові у квітні цього року.

Так, було підписано меморандум з "Укроборонпромом" (АТ "Українська оборонна промисловість" - це об'єднання багатопрофільних підприємств різних галузей військової промисловості України - ІФ-У).

"Також діалог продовжився у травні цього року, зараз - у Києві, і ми будемо розмовляти далі на рівні виробників. Це не остання зустріч в Україні в цьому році.

PGZ дуже високо оцінює рівень українського оборонної промисловості. Ми хочемо співпрацювати й прагнемо насамперед надати допомогу українцям і українському ОПК, забезпечивши безпечне місце", - наголосив віцепрезидент.

Як підкреслив Грабовський, враховуючи європейські механізми фінансування SAFE, PGZ "готові на співпрацю в різних формах для виготовлення українських виробів в Польщі, в безпечному місці, в безпечних умовах, і щоб ми спільно могли ділитися оборонними технологіями".

"Ми говоримо про співпрацю з Україною насамперед у сфері дронових технологій. Йдеться і про безпілотні літальні апарати, і водні дрони, і т.д.

Ми знаємо, що ракетні технології теж в Україні сильні, і це те, про що ми хочемо розмовляти з українською стороною", - сказав він.

Водночас з польського боку теж є безліч технологій, і PGZ відкриті тут до співпраці, додав Грабовський.

"Маю на увазі, зокрема, САУ Krab-Україна. Ми говоримо з Україною про виробництво стволів, тому що знаємо, що це дуже важливий елемент озброєння", - сказав він.

Грабовський нагадав , що PGZ ремонтує на польських підприємствах танки, які їдуть з фронту з України.Також ремонтуються САУ Krab в Україні, але міняються стволи польського виробництва.

"І одна з ідей щодо співпраці - це виробництво цих стволів безпосередньо в Україні", - пояснив віцепрезидент.

Окрім цього, ще у 2022 році PGZ створило компанію, відповідно до українського законодавства в Україні, яка називається сервіс Orel. Тобто це ремонтна база для польського обладнання, яка розташована в Україні. "Тому ми підтримуємо ремонтами український фронт, і хочемо, щоб ця співпраця ще більше розвивалася", - зазначив він.

Повний текст інтерв’ю опубліковано на сайті агентства "Інтерфакс-Україна"

Теги: #польща #озброєння #співпраця

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