Польща націлена на співпрацю з українським оборонним сектором - голова Ради з питань співпраці з Україною Коваль та віцепрезидент PGZ Грабовський

Фото: Fot. PAP/Vladyslav Musiienko

Голова Ради з питань співпраці з Україною Павел Коваль та заступник голови Польської зброярської групи (Polska Grupa Zbrojeniowa) Ян Грабовський в ексклюзивному інтерв'ю агентству “Інтерфакс-Україна” під час свого візиту до Києва розповіли про співробітництво з українською промисловістю, спільні проєкти, а також підтримку українців на шляху до ЄС та НАТО.

Текст: Валерія Прощенко

Раді вітати польську делегацію в Києві. Розкажіть про мету вашого візиту?

П.К.: Я голова парламентської комісії з питань закордонних справ і одночасно - уповноважений прем'єр-міністра щодо співпраці з Україною. Зараз я перебуваю в Києві у другій ролі, тобто у рамках підтримки польсько-української економічної співпраці. І саме в цій ролі я найчастіше буваю в Україні останнім часом.

Зазначу, що 17 червня ми перебували тут із найбільшою польською бізнес-місією, яка колись приїздила в Україну. Понад 50 компаній відвідали країну і висловили готовність співпрацювати з Україною.

Цього разу під час візиту ми маємо на меті зачепити одну із найважливіших галузей польсько-української співпраці – в оборонно-промисловій сфері.

Польща – це країна, яка надала найбільшу військову допомогу Україні відносно до свого ВВП. І як неодноразово наголошував президент Володимир Зеленський - Польща була першою у допомозі Україні, і ми будемо перші у відбудові. Ми вважаємо, що зараз уже надійшов час, щоб планувати співпрацю на наступну фазу війни. Та водночас ми сподіваємося, що мир настане якомога швидше, і тому буде можлива зазначена військово-технічна співпраця в майбутньому.

Зокрема, зі мною сьогодні віцепрезидент Польської зброярської групи (PGZ), що охоплює понад 60 компаній. Це величезний потенціал та можливості співпраці. PGZ має спеціальний офіс польсько-української співпраці у галузі озброєння, і зараз настав час, аби розпланувати нашу спільну діяльність на найближчі місяці. Тож, ми провели цикл робочих зустрічей, говорили про співробітництво.

Йдеться про певні конкретні проєкти, які польська сторона вже готова реалізувати? Чи це можливо конкретні напрямки, в яких ви вже бачите потенціал?

П.К.: Зрозуміло, що є питання щодо локалізації виробництва з нашого боку.

Водночас будуть додаткові кошти з нового фінансового інструменту ЄС «Безпекова ініціатива для Європи» (SAFE) (цей механізм передбачає залучення до €150 млрд для інвестування в оборонну промисловість країн-членів ЄС - ІФ-У). У зв'язку з цим ми підготували у Польщі відповідні умови у співпраці з Польським Агентством розвитку промисловості.

Я.Г.: Якщо говорити про співпрацю PGZ з Україною, треба пам'ятати, скільки виробленого нами обладнання зараз є на полі бою в Україні.

Польща від перших днів повномасштабної війни у 2022-2023 роках передала в Україну танки (не є продуктами PGZ), але наше виробництво – це самохідна гаубиця калібру 155 мм Krab. Крім того, відоме наше озброєння - бронетранспортер Rosomak, який має шасі 8х8, а також Rak - самохідний міномет калібру 120 мм на шасі БТР «Rosomak».

І в Україні добре відомий наш переносний зенітно-ракетний комплекс польського виробництва ПЗРК Piorun (також відомий як Grom-М).

PGZ вже мала розмову і з Міністерством оборони, і промисловістю щодо потенціалу співпраці. Ми брали участь у Польсько-українському форумі оборонної промисловості, який відбувся у Львові у квітні цього року.

Зокрема, було підписано меморандум з “Укроборонпромом” (АТ «Українська оборонна промисловість» - це об'єднання багатопрофільних підприємств різних галузей військової промисловості України - ІФ-У). Також діалог продовжився у травні цього року, зараз - у Києві, і ми будемо розмовляти далі на рівні виробників. Це не наше останнє зустріч в Україні в цьому року.

PGZ дуже високо оцінює рівень українського оборонної промисловості. Ми хочемо співпрацювати й прагнемо насамперед надати допомогу українцям і українському ОПК, забезпечивши безпечне місце. Враховуючи європейські механізми фінансування SAFE, про які згадав пан Коваль, ми готові на співпрацю в різних формах для виготовлення українських виробів в Польщі, в безпечному місці, в безпечних умовах, і щоб ми спільно могли ділитися оборонними технологіями.

Ми говоримо про співпрацю з Україною насамперед у сфері дронових технологій. Йдеться і про безпілотні літальні апарати, і водні дрони, і т.д.

Ми знаємо, що ракетні технології теж в Україні сильні, і це те, про що ми хочемо розмовляти з українською стороною. Водночас з нашого боку теж є безліч технологій, ми відкриті тут до співпраці. Маю на увазі, зокрема, САУ Krab-Україна. Ми говоримо з Україною про виробництво стволів, тому що знаємо, що це дуже важливий елемент озброєння

Говорячи про локалізацію оборонних підприємств, чи розглядається їх розміщення тут, в Україні, про що просить партнерів українська влада? Оскільки це логістично швидше та дешевше.

П.К.: Тут непроста відповідь. Я б сказав так: деякі українські суб'єкти дійсно дивляться, щоб виробництво було якомога ближче до лінії фронту, а інші шукають можливості інвестування за кордоном, в Польщі, аби також мати можливість експортувати продукцію в інші країни.

Зрозуміло, що військовий досвід України дуже сильно розвиває технології і клієнти з багатьох ринків цікавляться українськими технологіями. Тому необхідно всі ці підходи поєднати. У Польщі є пропозиції щодо різних підходів.

Хотіла б уточнити у пана Яна. У світі існує потреба у вибухових матеріалах. Україна, як країна, що бореться з російською навалою, звісно, цю потребу теж має. Знаємо, що ваші підприємства допомагають нам у цьому. Наскільки успішна на сьогодні кооперація у цьому питання?

Я.Г.: Правда, хімічний завод «NITRO-CHEM», що належить до Польської З броярської Групи , - це найбільший польський виробник вибухівки, і загалом один з найбільших виробників тротилу у світі.Завод працює у Польщі. Україна є одним з найбільших одержувачів продукції «NITRO-CHEM», як прямо, так і опосередковано.

І я правильно розумію, що продовжується кооперація щодо ремонту техніки вашими підприємствами? Ще у 2023 році, зокрема, була інформація, що Україна отримала від PGZ перші відремонтовані на заводі Бумар-Лабенди танки Leopard

Я.Г.: Ми ремонтуємо на польських підприємствах танки, які їдуть з фронту.

Також ремонтуються САУ Krab в Україні, але міняються стволи польського виробництва. І одна з ідей щодо співпраці - це виробництво цих стволів безпосередньо в Україні.

Окрім цього, ще у 2022 році PGZ створило компанію, відповідно до українського законодавства в Україні, яка називається сервіс Orel. Тобто це ремонтна база для польського обладнання, яка розташована в Україні. Тому ми підтримуємо ремонтами український фронт, і хочемо, щоб ця співпраця ще більше розвивалася.

Питання до пана Павела, який безпосередньо опікується співпрацею з Україною. Чи викликав у Польщі занепокоєння закон, що обмежує повноваження Національного антикорупційного бюро (НАБУ) і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), що був прийнятий Верховною Радою, підписаний президентом минулого тижня?

П.К.: Я вчора бачився з головою українського парламенту Русланом Стефанчуком у Львові, ми розмовляли і про це. Я впевнений, що це питання вдасться вирішити в межах українського парламенту найближчим часом.

В контексті останніх заяв із США про Patriot. Чи є готовність Польщі долучитися до ініціативи з закупівлі систем ППО для України?

П.К.: На жаль, цією темою я не займаюся. Це питання, що вирішуються на найвищих рівнях.

Але зауважу, що я нещодавно повернувся з тривалого візиту до США і дуже радий, що змінюється позиція Сполучених Штатів. Я вважаю, що Польща є лідером у підтримці України, це і оборонна допомога, і логістика, і транспорт і дипломатія. Польща з першого дня повномасштабного вторгнення показує, що робить все можливе, і навіть більше.

Євроатлантичний шлях України все ще непохитно підтримується Польщею, попри останні події?

П.К.: Так.

Включно з НАТО?

П.К.: Так. Це фундаментальне питання безпеки для Польщі. Україна має величезну армію, навчену, в тому числі НАТО, озброєну, взаємосумісну з НАТО. Тобто в певному сенсі Україна вже є в НАТО. Мені здається, що це не може бути такою ситуацією, що після війни армія України чи українські ветерани почують, що їх країна залишається поза НАТО. Таке неможливо уявити при здоровому глузді. Це просто елементарний реалізм.

Але ж новообраний президент Польщі Кароль Навроцький трохи не так однозначно висловився щодо НАТО, маючи, скажімо, певні застереження.

Будемо впроваджувати вести спільну політику. Гадаю, що президент говорив саме про теперішню ситуацію (щодо вступу в НАТО - ІФ-У), оскільки триває війна.