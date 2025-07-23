Всі ми чуємо, що каже суспільство, – Зеленський провів нараду з правоохоронцями

Фото: https://www.facebook.com/zelenskyy.official

Президент України Володимир Зеленський, керівники правоохоронних та антикорупційних органів, а також генеральний прокурор Руслан Кравченко домовилися наступного тижня провести зустріч щодо плану загальний дій, через два тижня має бути готовий спільний план.

"Домовились, що наступного тижня буде глибока робоча зустріч щодо плану загальних дій. А за два тижні має бути готовий спільний план – які кроки потрібні та будуть реалізовані, щоб зміцнити Україну та зняти наявні питання, дати більше справедливості й реально захистити інтереси українського суспільства", - повідомив Зеленський у телеграм-каналі за результатами наради.

Президент додав, що розмова була відверта й корисна, "яка дійсно допомагає".

"У нас усіх спільний ворог – російські окупанти, і захист Української держави передбачає достатню силу правоохоронної та антикорупційної систем, а отже – реальне відчуття справедливості. Кримінальні провадження не мають тривати роками без законних вироків, а ті, хто працює проти України, не мають почуватися комфортно й не відчувати, що таке невідворотність покарання", - зауважив президент.

Він подякував усім учасникам зустрічі: СБУ, НАБУ, САП, НАЗК, ДБР, МВС, Генеральному прокурору. Глава держави додав, що учасники домовилися, що всі працюватимуть виключно конструктивно.

"Всі ми чуємо, що каже суспільство. Бачимо, чого очікують люди від державних інституцій для забезпечення справедливості та ефективності кожної інституції", - наголосив Зеленський.

Також учасники обговорили необхідні адміністративні, законодавчі рішення, які дозволять зміцнити роботу кожної інституції, вирішити наявні суперечності, зняти загрози.

"Всі працюватимуть разом, на політичному рівні підтримаємо", - повідомив Зеленський.

Як повідомлялося, Верховна Рада прийняла в цілому 22 липня закон "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей досудового розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних із зникненням осіб безвісти за особливих обставин під час дії воєнного стану". В той же день президент України Володимир Зеленський його підписав і документ був опублікований в "Голосі України".