Буданов про бої на адмінкордоні Дніпропетровської області: Для міста Дніпра, окрім ракетно-дронових ударів, іншої загрози не існує

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов запевняє у відсутності загрози для міста Дніпра в контексті боїв, які ведуться поблизу адміністративного кордону Донецької та Дніпропетровської областей.

"Для міста Дніпра, окрім тих ракетно-дронових ударів, які бачать, ніякої іншої загрози не існує. Для Дніпропетровщини – ну зрозуміло, що по контурах Дніпропетровської області, як мінімум з південно-східного напряму, ідуть бойові дії, при чому ідуть вже досить таки давно. Нічого нового там нема", - сказав Буданов під час спілкування з журналістами у середу.

Він також назвав заяви про окремий літній наступ російських окупантів "медійним кліше" і закликав "не робити міфи про якісь речі, які не існують". "Це кампанія, вона не припинялася. Ви бачили якусь паузу? Я особисто не бачив", - сказав Буданов, відповідаючи на запитання про літній наступ ворога.

Раніше американський Інститут вивчення війни (ISW) повідомив про окупацію росіянами першого населеного пункту Дніпропетровської області - села Дачне Новопавлівської громади Синельниківського району – а також переходу в "сіру зону" невеликих за площею ділянок поблизу. Натомість OSINT-проєкт DeepState не підтверджує сталий контроль російських окупантів над Дачним, але на своїх мапах відносить його східні околиці до "сірої зони", а також вихід "сірої зони" та зони окупації на адмінкордон Дніпропетровської області в інших місцях.

Генеральний штаб Збройних сил України також не підтверджує російський контроль над Дачним, але позначає як окуповане село Новосергіївка Покровського району Донецької області, яке околицями виходить на адмінкордон Дніпропетровської області.