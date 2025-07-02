ISW повідомляє про окупацію с.Дачне Дніпропетровської області, DeepState інформує про "сіру зону", Генштаб не підтверджує

Село Дачне Новопавлівської громади Синельниківського району Дніпропетровської області та його східні околиці сукупною площею близько 2 кв. км вже контролюються російськими окупантами, свідчать мапи американського Інституту вивчення війни (ISW) зі зведення за 1 липня.

"Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 30 червня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися в північній частині Дачного та захопили це поселення", - йдеться у зведенні Інституту.

ISW також відносить до "сірої зони" західні на північні околиці села шириною менше 1 км а також частину поля площею 3-4 кв км на захід від села Горіхове Донецької області, яка вже адміністративно належить Дніпропетровській (між селами Дачне та Новопавлівка).

В районі села Маліївка Дніпропетровської області та Вільне Поле Комарської громади Волноваського району Донецької області "сіра зона", за даними ISW, сягає адміністративного кордону Дніпропетровської області, а села Новомиколаївка та Новосергіївка Удачненської громади Покровського району Донецької області, які безпосередньо межують з територією Дніпропетровської області, показане під сталим контролем окупантів.

OSINT-проєкт DeepState не підтверджує сталий контроль російських окупантів над Дачним, але на своїх мапах відносить його східні околиці до "сірої зони". За їх даними, більше ніяка частина території Дніпропетровської області у "сірій зоні" не перебуває, а в районі Горіхового Сили оборони відбили у окупантів територію площею близько 1 кв км без населених пунктів.

У той же час DeepState підтверджує, що "сіра зона" сягає адмінкордону Дніпропетровської області в районі Горіхового, а також Новосергіївки Покровського району. Інформація про те, що "сіра зона" сягнула адмінкордону в районі Маліївки, не підтверджується.

Генеральний штаб Збройних сил України на мапах до оперативної інформації щодо російського вторгнення станом на 8:00 середи також не підтверджує російський контроль над Дачним, але позначає як окуповане село Новосергіївка Покровського району Донецької області, яке також околицями виходить на адміністративний кордон Дніпропетровської області. На інших напрямках від сіл, окупацію який підтверджують у Генштабі, до Дніпропетровської області не менше 2 км. "Сіра зона" на мапах Генштабу не позначена.

Керівник Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко написав близько опівдня в середу у телеграм-каналі: "Станом на зараз ніхто не захопив Дачне на Дніпропетровщині".