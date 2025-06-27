Інтерфакс-Україна
Події
16:21 27.06.2025

У місті Самар 28 та 29 червня оголошено днями жалоби

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У місті Самар 28 та 29 червня оголошено днями жалоби

У місті Самар Дніпропетровської області 28 та 29 червня оголошено днями жалоби по загиблих внаслідок ракетного удару російських окупаційних військ у п'ятницю, повідомив міський голова Сергій Рєзнік.

"Ранок почався зі звуків вибухів. Ворог знову вдарив по місту. Це не випадковий терор. Росія свідомо цілила по мирних людях. По нашому місту. Це трагедія для кожної родини, що втратила близьких. Для всієї громади — гіркий біль. У зв’язку з трагедією я підписав розпорядження: 28 і 29 червня — Дні жалоби в місті Самар", - написав він у Телеграмі.

За інформацією, буде скасовано розважальні заходи та приспущено державні прапори.

Раніше повідомлялося про п'ятьох загиблих та 23 постраждалих внаслідок ракетного удару по Самару.

Теги: #самар #жалоба

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