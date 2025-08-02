Інтерфакс-Україна
Події
08:41 02.08.2025

Вечірка у столичному клубі у День жалоби: Поліція Києва розпочала кримінальне провадження

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Вечірка у столичному клубі у День жалоби: Поліція Києва розпочала кримінальне провадження

Київські правоохоронці затримали учасників вечірки в одному з закладів в Голосіївському районі, яка проходила на день жалоби за жертвами російської атаки, повідомляє Національна поліція столиці.

"Під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили відео, на якому зафіксовано проведення розважального заходу в одному з закладів Голосіївського району у День жалоби за жертвами масованої атаки ворога на столицю, внаслідок якої загинула 31 людина, у тому числі п’ятеро дітей", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, поліцейські прибули на місце події.

"Оскільки двері були зачинені, а персонал закладу на вимогу правоохоронців відмовився їх відчинити, правоохоронці провели невідкладний обшук, у ході якого виявили у приміщенні понад 30 відвідувачів та адміністрацію клубу", - повідомили в поліції.

Зазначається, що затриманих доставили до територіального управління поліції й правоохоронці склали на них адміністративні протоколи за ст. 173 КУпАП (дрібне хуліганство) та ст. 185 КУпАП (злісна непокора законній вимозі поліцейського). Порушникам загрожує штраф або до 15 діб адмінарешту.

За фактом гучної вечірки у траурний день розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України - хуліганство. Досудове розслідування триває.

 

Теги: #київ #жалоба #розваги

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