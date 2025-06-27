Кількість постраждалих у Самарі на Дніпропетровщині через ракетну атаку зросла до 25 людей

Кількість постраждалих у місті Самар (Дніпропетровська обл.) через ракетну атаку зросла до 25 людей, 12 – з них наразі знаходяться у медзакладах, четверо поранених у важкому стані, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"За уточненою інформацією, внаслідок ракетної атаки на Самар постраждали 25 людей. З них 12 – у медзакладах. Четверо поранених у важкому стані", - написав він у телеграмі.

Раніше повідомлялося, що у місті Самар внаслідок ракетного удару російських окупаційних військ у п'ятницю загинули п'ятеро людей, було відомо про 23 постраждалих.