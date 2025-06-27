У місті Самар через ракетну атаку 3 загиблих та 14 поранених – ОВА

Внаслідок ракетного удару російських окупаційних військ по місту Самар відомо про щонайменше трьох загиблих та 14 поранених, спалахнула пожежа, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Самар. Вже троє загиблих через ворожу атаку. Поранені 14 людей. Така інформація на зараз. Дані уточнюються", - написав він у телеграм.

Раніше голова обладміністрації повідомляв про вибухи у місті Самар.