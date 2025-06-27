В Самарі 4 загиблих, 17 постраждалих внаслідок удару РФ – обладміністрація

Кількість загиблих у місті Самар Дніпропетровської області внаслідок ракетного удару російських окупаційних військ у п'ятницю зросла до чотирьох, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"17 людей постраждали. Більшість поранених госпіталізовані. Двоє чоловіків та жінка – важкі. Решта в стані середньої тяжкості", - написав Лисак в Телеграм.

Раніше повідомлялося про трьох загиблих та 14 постраждалих.