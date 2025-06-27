Інтерфакс-Україна
Події
13:25 27.06.2025

В Самарі 4 загиблих, 17 постраждалих внаслідок удару РФ – обладміністрація

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Кількість загиблих у місті Самар Дніпропетровської області внаслідок ракетного удару російських окупаційних військ у п'ятницю зросла до чотирьох, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"17 людей постраждали. Більшість поранених госпіталізовані. Двоє чоловіків та жінка – важкі. Решта в стані середньої тяжкості", - написав Лисак в Телеграм.

Раніше повідомлялося про трьох загиблих та 14 постраждалих.

Теги: #загиблі #самар #ракетний_удар

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