Триденна жалоба оголошена в Ладижині через загибель дитини внаслідок обстрілу РФ

Секретар міської ради Ладижина Гайсинського району Вінницької області Олександр Коломієць повідомив про оголошення триденної жалоби на території міської громади через загибель дитини під час обстрілу міста окупантами в ніч на четвер.

"У зв’язку із трагічною загибеллю 7-річної Діани внаслідок ворожого обстрілу міста з 31 жовтня по 2 листопада 2025 року в Ладижинській громаді оголошено три дні жалоби. У дні жалоби на всій території громади будуть приспущені державні прапори України, скасовані розважальні та святкові заходи, а також відповідні розважальні програми на радіо. Вічна і світла пам’ять Діані, щирі співчуття родині", - написав Коломієць в Телеграм.

Як повідомлялося, п’ятеро людей постраждали в Ладижині внаслідок атаки РФ в ніч проти четверга. Двох дорослих було госпіталізовано в стані середньої тяжкості, ще двоє отримали легкі поранення й відмовилися від госпіталізації. Дитина була госпіталізована у вкрай тяжкому стані, лікарі боролися за життя, але врятувати її не вдалося, вона померла у лікарні. Також місто залишилося без тепло- та водопостачання внаслідок обстрілу.

До складу Ладижинської громади, крім самого міста, ще належать два селища та три села, де до повномасштабного вторгнення РФ разом проживало 24,9 тис людей.