Інтерфакс-Україна
Події
16:48 30.10.2025

Триденна жалоба оголошена в Ладижині через загибель дитини внаслідок обстрілу РФ

1 хв читати
Триденна жалоба оголошена в Ладижині через загибель дитини внаслідок обстрілу РФ

Секретар міської ради Ладижина Гайсинського району Вінницької області Олександр Коломієць повідомив про оголошення триденної жалоби на території міської громади через загибель дитини під час обстрілу міста окупантами в ніч на четвер.

"У зв’язку із трагічною загибеллю 7-річної Діани внаслідок ворожого обстрілу міста з 31 жовтня по 2 листопада 2025 року в Ладижинській громаді оголошено три дні жалоби. У дні жалоби на всій території громади будуть приспущені державні прапори України, скасовані розважальні та святкові заходи, а також відповідні розважальні програми на радіо. Вічна і світла пам’ять Діані, щирі співчуття родині", - написав Коломієць в Телеграм.

Як повідомлялося, п’ятеро людей постраждали в Ладижині внаслідок атаки РФ в ніч проти четверга. Двох дорослих було госпіталізовано в стані середньої тяжкості, ще двоє отримали легкі поранення й відмовилися від госпіталізації. Дитина була госпіталізована у вкрай тяжкому стані, лікарі боролися за життя, але врятувати її не вдалося, вона померла у лікарні. Також місто залишилося без тепло- та водопостачання внаслідок обстрілу.

До складу Ладижинської громади, крім самого міста, ще належать два селища та три села, де до повномасштабного вторгнення РФ разом проживало 24,9 тис людей.

Теги: #жалоба #ладижин

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:31 30.10.2025
Ладижин залишився без тепла і води через російський удар – міськрада

Ладижин залишився без тепла і води через російський удар – міськрада

09:59 18.08.2025
У Харкові оголошено жалобу

У Харкові оголошено жалобу

08:41 02.08.2025
Вечірка у столичному клубі у День жалоби: Поліція Києва розпочала кримінальне провадження

Вечірка у столичному клубі у День жалоби: Поліція Києва розпочала кримінальне провадження

16:21 27.06.2025
У місті Самар 28 та 29 червня оголошено днями жалоби

У місті Самар 28 та 29 червня оголошено днями жалоби

11:59 03.06.2025
В Сумах 4 червня оголошено Днем жалоби

В Сумах 4 червня оголошено Днем жалоби

09:24 17.05.2025
У Сумській громаді в суботу оголошено день жалоби

У Сумській громаді в суботу оголошено день жалоби

21:16 06.05.2025
В Сумах 7 і 8 травня оголошені днями жалоби

В Сумах 7 і 8 травня оголошені днями жалоби

12:51 01.12.2022
У Ладижині відновлено теплопостачання - голова Вінницької ОВА

У Ладижині відновлено теплопостачання - голова Вінницької ОВА

22:16 28.11.2022
У Ладижині на Вінниччині оголошено надзвичайну ситуацію воєнного характеру

У Ладижині на Вінниччині оголошено надзвичайну ситуацію воєнного характеру

ВАЖЛИВЕ

У Кременчуці двоє військовослужбовців ТЦК та СП отримали вогнепальні поранення

У Києві під час огляду посилки стався вибух, постраждали 5 працівників пошти

Блокування окупантами сил оборони у Покровську немає - угруповання військ "Схід"

Щонайменше троє загиблих у Слов'янську внаслідок обстрілу

В Україні до теплопостачання підключено 62% споживачів

ОСТАННЄ

Потяг №68/67 Варшава-Київ у четвер курсуватиме з додатковою пересадкою з технічних причин – УЗ

​​​​​​​Північнокорейська РСЗВ знищена на куп’янському напрямку – командувач Нацгвардії

У Кременчуці двоє військовослужбовців ТЦК та СП отримали вогнепальні поранення

Один загиблий та п’ятеро поранених через ворожі атаки на Херсонщину

У Чернігові через ворожий удар пошкоджена конструкція телевежі, проводяться роботи з її стабілізації

ВАКС заарештував двох підозрюваних у розкраданні на закупівлях дронів з правом застави 15 млн грн і 12 млн грн - САП

Суд оголосив перерву у справі про припинення діяльності УПЦ (МП) до 11 грудня

Зеленський продовжив воєнний стан і загальну мобілізацію ще на 90 днів

У Києві під час огляду посилки стався вибух, постраждали 5 працівників пошти

Блокування окупантами сил оборони у Покровську немає - угруповання військ "Схід"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА