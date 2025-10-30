Інтерфакс-Україна
Події
10:31 30.10.2025

Ладижин залишився без тепла і води через російський удар – міськрада

1 хв читати
Ладижин залишився без тепла і води через російський удар – міськрада

Місто Ладижин у Вінницькій області залишилось без тепло- та водопостачання внаслідок російського обстрілу в ніч проти четверга, повідомив секретар міської ради Олександр Коломієць.

"Провели комісію ТЕБ (техногенно-екологічної безпеки – ІФ-У). Всі відповідні служби отримали доручення здійснити заходи щодо ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у місті. Забезпечується запуск міжбудинкових колонок водопостачання, організовується підвіз технічної води; Готується до запуску альтернативна система теплопостачання", - написав він на сторінці у Facebook.

За його словами, дитячі садочки сьогодні не працюватимуть. Формуються групи для оцінки руйнувань. Мешканці будинків, які постраждали найбільше, будуть відселені.

