Події

22:16 28.11.2022

У Ладижині на Вінниччині оголошено надзвичайну ситуацію воєнного характеру

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У Ладижині на Вінниччині оголошено надзвичайну ситуацію воєнного характеру

У Ладижині Вінницької області оголошено надзвичайну ситуацію воєнного характеру через відсутність теплопостачання у місті, повідомив голова ОВА Сергій Борзов.

"У Ладижині надзвичайна ситуація воєнного характеру - таке рішення щойно прийняла Вінницька обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій", - написав він у телеграм-каналі.

Борзов уточнив, що після ракетного обстрілу Ладижинської ТЕС сталася аварія в мережах теплопостачання міста.

"Враховуючи звернення в.о. міського голови Ладижинської міської ради Олександра Коломійця, розгортаємо у місті роботу надзвичайного штабу з ліквідації наслідків аварії. Заходи, які досі вживає Ладижинська міська рада та її виконавчий орган, вкрай недостатні: 18 тисяч мешканців без теплового опалення. Єдина можливість у людей обігріти свої оселі - це електроприлади", - наголосив голова ОВА.

За його словами, терміново потрібна координація сил і засобів цивільного захисту, військового командування та підприємств критичної інфраструктури.

"Надзвичайний штаб вже працює. Робимо все для відновлення роботи теплових мереж Ладижина. Розгортаємо додаткові пункти обігріву", – поінформував Борзов.

 

 

 

Теги: #обігрів #вінницька_область #ладижин

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