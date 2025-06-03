Інтерфакс-Україна
Події
11:59 03.06.2025

В Сумах 4 червня оголошено Днем жалоби

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В Сумах 4 червня оголошено Днем жалоби

Середа, 4 червня, оголошено Днем жалоби у Сумах, повідомив в.о. Сумського міського голови, секретар Сумської міської ради Артем Кобзар.

"У зв’язку з трагедією, що сталася 3 червня 2025 року внаслідок ворожої атаки на місто Суми та призвела до загибелі людей, 4 червня оголошено Днем жалоби у Сумській міській територіальній громаді", - написав Кобзар в телеграм-каналі.

Як повідомлялося, ворог поцілив по центру Сум з реактивних систем залпового вогню дальньої дії близько 9:00 у вівторок. Відомо про 3 трьох загиблих та 20 поранених, з них двоє дітей.

 

Теги: #жалоба #суми

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