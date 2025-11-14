Росіяни вдруге вдарили по підприємству в Сумах, почалася пожежа – ОВА

Російські окупанти вдруге прицільно вдарили безпілотником по території одного з підприємств на околиці Сум, повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

"Унаслідок атаки виникла пожежа та сильне задимлення. Попередньо, обійшлося без постраждалих", - написав Григоров в телеграм-каналі.

Він зазначив, що наразі триває ліквідація наслідків. Фахівці вже проводять заміри якості повітря, щоб упевнитися, що немає загрози для здоров’я мешканців громади.

Як повідомлялось, напередодні пожежа виникла в промисловому районі Сум внаслідок ворожої дронової атаки.

В.о. Сумського міського голови Артем Кобзар уточнив, що окупанти завдали удару дроном "Ланцет" по об’єкту промисловості, внаслідок чого загорілися матеріали на виробничій ділянці.