Інтерфакс-Україна
Події
09:53 14.11.2025

Росіяни вдруге вдарили по підприємству в Сумах, почалася пожежа – ОВА

1 хв читати
Росіяни вдруге вдарили по підприємству в Сумах, почалася пожежа – ОВА

Російські окупанти вдруге прицільно вдарили безпілотником по території одного з підприємств на околиці Сум, повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

"Унаслідок атаки виникла пожежа та сильне задимлення. Попередньо, обійшлося без постраждалих", - написав Григоров в телеграм-каналі.

Він зазначив, що наразі триває ліквідація наслідків. Фахівці вже проводять заміри якості повітря, щоб упевнитися, що немає загрози для здоров’я мешканців громади.

Як повідомлялось, напередодні пожежа виникла в промисловому районі Сум внаслідок ворожої дронової атаки.

В.о. Сумського міського голови Артем Кобзар уточнив, що окупанти завдали удару дроном "Ланцет" по об’єкту промисловості, внаслідок чого загорілися матеріали на виробничій ділянці.

Теги: #атака_рф #григоров #суми

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:31 14.11.2025
Збито/подавлено 419 із 449 цілей противника, є влучання ракет та 23 ударних БпЛА на 13 локаціях – ПС ЗСУ

Збито/подавлено 419 із 449 цілей противника, є влучання ракет та 23 ударних БпЛА на 13 локаціях – ПС ЗСУ

09:36 14.11.2025
Росія ударила 430 дронами та 18 ракетами, загинуло 4 людини – Зеленський

Росія ударила 430 дронами та 18 ракетами, загинуло 4 людини – Зеленський

09:34 14.11.2025
У Києві внаслідок ракетного удару РФ загинуло три людини, 26 поранені, врятовано понад 40 осіб – ДСНС

У Києві внаслідок ракетного удару РФ загинуло три людини, 26 поранені, врятовано понад 40 осіб – ДСНС

09:19 14.11.2025
У Києві через ворожу атаку змінено маршрути низки тролейбусів – КМВА

У Києві через ворожу атаку змінено маршрути низки тролейбусів – КМВА

17:05 13.11.2025
Окупанти вдарили дроном по промзоні в Сумах, йде ліквідація пожежі, містян просять зачинити вікна

Окупанти вдарили дроном по промзоні в Сумах, йде ліквідація пожежі, містян просять зачинити вікна

16:28 13.11.2025
Окупанти вдарили дроном по промзоні в Сумах, йде ліквідація пожежі

Окупанти вдарили дроном по промзоні в Сумах, йде ліквідація пожежі

20:51 12.11.2025
Частина Сум без електропостачання після атаки ворога

Частина Сум без електропостачання після атаки ворога

13:33 05.11.2025
Перша підземна школа запрацювала в Сумах

Перша підземна школа запрацювала в Сумах

18:27 01.11.2025
На Сумщині перебої зі світлом після чергових ворожих атаки, енергетики вже працюють над відновленням

На Сумщині перебої зі світлом після чергових ворожих атаки, енергетики вже працюють над відновленням

09:08 01.11.2025
На Сумщині за добу зафіксовано 82 обстріли, семеро постраждалих цивільних

На Сумщині за добу зафіксовано 82 обстріли, семеро постраждалих цивільних

ВАЖЛИВЕ

Збито/подавлено 419 із 449 цілей противника, є влучання ракет та 23 ударних БпЛА на 13 локаціях – ПС ЗСУ

ССО знищили місце зосередження особового складу 51-ої армії рф під Покровськом

Росія ударила 430 дронами та 18 ракетами, загинуло 4 людини – Зеленський

У Києві загинули троє людей, до 26 збільшилася кількість постраждалих, серед них діти

У Києві внаслідок ракетного удару РФ загинула одна людина, щонайменше 24 поранені, врятовано понад 40 осіб

ОСТАННЄ

Україна інформує Конгрес США щодо справи про корупцію в енергетиці – посол Стефанішина

На 1 тис. грн "Зимової підтримки" не можна буде придбати підакцизні товари - Кабмін

Кабмін дозволив розробникам оборонних технологій оформлювати статус критично важливих підприємств

Росія планує "імпортувати" 12 тисяч "збирачів шахедів" з КНДР – ГУР МО

Пропоноване збільшення педагогічного навантаження загрожує звільненню понад 70 тис. учителів - Профспілка працівників освіти

ССО знищили місце зосередження особового складу 51-ої армії рф під Покровськом

Зеленський обговорив із президентом Фінляндії спільні кроки для тиску на Росію

Кабмін пропонує підвищити обсяги президентських грантів для молодих учених

Зеленський: Через російський обстріл пошкоджено посольство Азербайджану

Генштаб зафіксував впродовж доби 172 боєзіткнення

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА