21:39 24.11.2025

У Сумах відкриють вісім цілодобових Пунктів незламності та вимкнуть вуличне освітлення після нових атак дронів

У Сумах відкриють вісім цілодобових Пунктів незламності через чергові атаки ворожих безпілотників та тимчасово вимкнуть вуличне освітлення для зменшення навантаження на мережу, повідомив в.о. Сумського міського голови Артем Кобзар.

"Після чергової атаки ударними БпЛА, яка спричинила перебої з енергопостачанням, ми провели термінове засідання комісії ТЕБ та НС. Прийнято рішення відкрити у Сумах вісім стаціонарних Пунктів Незламності, які працюватимуть цілодобово", - написав він у телеграмі.

За його словами, також опрацьовується можливість розгортання п’яти мобільних пунктів.

Крім того, через складну енергетичну ситуацію Комісія ухвалила рішення тимчасово вимкнути вуличне освітлення, щоб зменшити навантаження на мережу.

Автономно працюватимуть лише великі перехрестя, зазначив Кобзар.

 

