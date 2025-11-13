Окупанти вдарили дроном по промзоні в Сумах, йде ліквідація пожежі, містян просять зачинити вікна

(розширена)

Пожежа виникла в промисловому районі Сум внаслідок ворожої дронової атаки у четвер після обіду, повідомляється в телеграм-каналі Сумської міської ради.

"Густий стовп диму, який бачили містяни після обіду, – наслідок удару російського БпЛА по території одного з підприємств у промисловій зоні міста. Унаслідок атаки загорілися матеріали на виробничій ділянці. Попередньо, обійшлося без постраждалих. Триває ліквідація наслідків", - йдеться в повідомленні.

В.о. Сумського міського голови Артем Кобзар уточнив, що окупанти завдали удару дроном "Ланцет" по об’єкту промисловості, внаслідок чого загорілися матеріали на виробничій ділянці.

"За попередньою інформацією, постраждалих немає. На місці події працюють усі відповідні служби", - повідомив він.

Кобзар повідомив, що через атаку у місті спостерігається задимлення і попросив жителів міста "за можливості зачинити вікна та вживати більше води".