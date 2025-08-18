У Харкові оголошено жалобу через загибель і поранення мирних мешканців в результаті удару ворожого БпЛА, повідомив міський голова Ігор Терехов у телеграм.

У свою чергу начальник обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов повідомив, що загалом внаслідок ранкового ворожого обстрілу Індустріального району постраждали 6 дітей. "Загинули 5 людей, серед них 2 – діти. П'ята жертва – це жінка, її дані уточнюють", - написав Синєгубов у телеграм-каналі.

Раніше Офіс генпрокурора повідомив про 5 загиблих і щонайменше 30 постраждалих через ворожу атаку.