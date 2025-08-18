Пʼятеро загиблих та щонайменше 30 постраждалих внаслідок ворожих атак по Харкову

Фото: Харківська обласна прокуратура

Внаслідок ворожих атак по Харкову пʼятеро людей загинули, щонайменше 30 постраждали, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"17 серпня близько 22:50 збройні сили рф завдали ракетний удар по Індустріальному району м. Харкова. Ракета влучила у землю поблизу багатоповерхового житлового будинку. 11 мирних жителів, серед яких 13-річна дівчинка, зазнали гострої стресової реакції", - йдеться в повідомленні відомства в телеграм-каналі в понеділок.

Попередньо встановлено, що війська РФ застосували ракету "Іскандер".

За інформацією Офісу генпрокурора, 18 серпня близько 5:00 ранку п’ять ворожих безпілотників вдарили по багатоквартирному житловому будинку в Індустріальному районі м. Харкова.

"Внаслідок атаки відбулося часткове руйнування будівлі — обвалилися міжповерхові перекриття. Загинули пʼятеро людей, серед них дівчинка віком приблизно 1,5 року. Їхні особи встановлюються", - інформують у відомстві.

Згідно з повідомленням, щонайменше 19 людей отримали поранення та гострий шок, серед них — діти. Усім постраждалим надається медична допомога.

На місці профільні служби. Інформація уточнюється.

За процесуального керівництва Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ст. 438 КК України).