Інтерфакс-Україна
Події
09:34 18.08.2025

Пʼятеро загиблих та щонайменше 30 постраждалих внаслідок ворожих атак по Харкову

1 хв читати
Пʼятеро загиблих та щонайменше 30 постраждалих внаслідок ворожих атак по Харкову
Фото: Харківська обласна прокуратура

Внаслідок ворожих атак по Харкову пʼятеро людей загинули, щонайменше 30 постраждали, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"17 серпня близько 22:50 збройні сили рф завдали ракетний удар по Індустріальному району м. Харкова. Ракета влучила у землю поблизу багатоповерхового житлового будинку. 11 мирних жителів, серед яких 13-річна дівчинка, зазнали гострої стресової реакції", - йдеться в повідомленні відомства в телеграм-каналі в понеділок.

Попередньо встановлено, що війська РФ застосували ракету "Іскандер".

За інформацією Офісу генпрокурора, 18 серпня близько 5:00 ранку п’ять ворожих безпілотників вдарили по багатоквартирному житловому будинку в Індустріальному районі м. Харкова.

"Внаслідок атаки відбулося часткове руйнування будівлі — обвалилися міжповерхові перекриття. Загинули пʼятеро людей, серед них дівчинка віком приблизно 1,5 року. Їхні особи встановлюються", - інформують у відомстві.

Згідно з повідомленням, щонайменше 19 людей отримали поранення та гострий шок, серед них — діти. Усім постраждалим надається медична допомога.

На місці профільні служби. Інформація уточнюється.

За процесуального керівництва Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ст. 438 КК України).

Теги: #харків #удар #жертви

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:59 18.08.2025
У Харкові оголошено жалобу

У Харкові оголошено жалобу

08:15 18.08.2025
Уже чотири жертви атаки РФ в Харкові та 18 постраждалих - мер

Уже чотири жертви атаки РФ в Харкові та 18 постраждалих - мер

07:19 18.08.2025
Кількість загиблих у Харкові зросла до трьох

Кількість загиблих у Харкові зросла до трьох

06:17 18.08.2025
У Харкові вже двоє загиблих, з них дитина

У Харкові вже двоє загиблих, з них дитина

06:11 18.08.2025
У Харкові з-під завалів деблокували жінку

У Харкові з-під завалів деблокували жінку

05:59 18.08.2025
Кількість постраждалих у Харкові зросла до 15, 1 людина загинула

Кількість постраждалих у Харкові зросла до 15, 1 людина загинула

05:44 18.08.2025
У Харкові 1 людина загинула, ще 5 постраждали

У Харкові 1 людина загинула, ще 5 постраждали

05:42 18.08.2025
Внаслідок удару ворожого БпЛА в Харкові двоє постраждалих

Внаслідок удару ворожого БпЛА в Харкові двоє постраждалих

05:41 18.08.2025
Удар ворожого БпЛА спровокував пожежі у житловій багатоповерхівці в Харкові

Удар ворожого БпЛА спровокував пожежі у житловій багатоповерхівці в Харкові

01:12 18.08.2025
У Харкові вже 11 постраждалих - мер

У Харкові вже 11 постраждалих - мер

ВАЖЛИВЕ

РФ вночі завдала удару 4 Іскандерами та 140 безпілотниками, є влучання у 25 локаціях

Уже чотири жертви атаки РФ в Харкові та 18 постраждалих - мер

Кількість постраждалих у Харкові зросла до 15, 1 людина загинула

Зеленський прибув у Вашингтон

Трамп заявив, що Зеленський може "миттєво" завершити війну шляхом відмови від Криму та НАТО

ОСТАННЄ

На Донеччині минулої доби через ворожі обстріли загинуло троє цивільних, семеро зазнали поранень

Єрмак: Путіну подобається обстрілювати мирні міста і говорити про бажання завершити війну

Свириденко: Ця війна триває лише тому, що Москві дозволяють продовжувати

РФ вночі завдала удару 4 Іскандерами та 140 безпілотниками, є влучання у 25 локаціях

Окупанти завдали два удари по Запоріжжю, постраждали двоє цивільних

Вибух автомобіля стався через детонацію невідомого пристрою - поліція

Ворог атакував БпЛА Київщину, є пошкодження - Калашник

В одному з районів Києва стався вибух автомобіля на парковці, є постраждалий - КМДА

Мінкультури ініціює створення Коаліції з протидії незаконному вивезенню культурних цінностей

Кабмін погодив будівництво на Хортиці унікального сховища-укриття

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА