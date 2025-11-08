У Дніпрі 9 та 10 листопада оголошено днями жалоби за загиблими напередодні

У Дніпрі 9 та 10 листопада оголошено днями жалоби за загиблими внаслідок удару РФ, повідомив міський голова Борис Філатов.

За розпорядженням мера міста, у цей день будуть приспущені Державні Прапори на будівлях міської ради та комунальних підприємств. Підприємствам, установам та організаціям всіх форм власності рекомендовано вивісити у знак трауру Державні Прапори з чорною стрічкою.

Як повідомлялося, троє людей загинули, ще 12, серед них двоє дітей, отримали поранення через російську масовану атаку по Дніпру в ніч проти суботи.