Інтерфакс-Україна
Події
16:28 08.11.2025

У Дніпрі 9 та 10 листопада оголошено днями жалоби за загиблими напередодні

1 хв читати
У Дніпрі 9 та 10 листопада оголошено днями жалоби за загиблими напередодні

У Дніпрі 9 та 10 листопада оголошено днями жалоби за загиблими внаслідок удару РФ, повідомив міський голова Борис Філатов.

За розпорядженням мера міста, у цей день будуть приспущені Державні Прапори на будівлях міської ради та комунальних підприємств. Підприємствам, установам та організаціям всіх форм власності рекомендовано вивісити у знак трауру Державні Прапори з чорною стрічкою.

Як повідомлялося, троє людей загинули, ще 12, серед них двоє дітей, отримали поранення через російську масовану атаку по Дніпру в ніч проти суботи.

Теги: #дніпро #жалоба

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:03 08.11.2025
У Дніпрі вже троє загиблих через російську атаку - мер

У Дніпрі вже троє загиблих через російську атаку - мер

11:46 08.11.2025
У Дніпрі серед постраждалих від влучання безпілотником двоє дітей

У Дніпрі серед постраждалих від влучання безпілотником двоє дітей

10:37 08.11.2025
У Дніпрі вже двоє загиблих та 12 постраждалих

У Дніпрі вже двоє загиблих та 12 постраждалих

09:21 08.11.2025
У Дніпрі ще двоє людей не виходять на звʼязок із рідними, йдуть пошуки

У Дніпрі ще двоє людей не виходять на звʼязок із рідними, йдуть пошуки

06:36 08.11.2025
Одна людина загинула і десятеро постраждали внаслідок масованої російської атаки в Дніпрі - ДСНС

Одна людина загинула і десятеро постраждали внаслідок масованої російської атаки в Дніпрі - ДСНС

02:30 08.11.2025
Попередньо семеро постраждалих, в тому числі двоє дітей, внаслідок влучання ворожого дрона в багатоповерхівку у Дніпрі – ОВА

Попередньо семеро постраждалих, в тому числі двоє дітей, внаслідок влучання ворожого дрона в багатоповерхівку у Дніпрі – ОВА

00:49 08.11.2025
Російський дрон поцілив к багатоповерхівку у Дніпрі

Російський дрон поцілив к багатоповерхівку у Дніпрі

17:03 07.11.2025
Дніпро запровадив мораторій на російськомовний контент

Дніпро запровадив мораторій на російськомовний контент

12:44 01.11.2025
Київ та Дніпро скасовують дозвіл їздити швидше 50 км/год на певних дорогах з 1 листопада – МВС

Київ та Дніпро скасовують дозвіл їздити швидше 50 км/год на певних дорогах з 1 листопада – МВС

16:35 31.10.2025
"Інтерпайп" створив у Дніпрі Центр підтримки ветеранів на базі поліклініки

"Інтерпайп" створив у Дніпрі Центр підтримки ветеранів на базі поліклініки

ВАЖЛИВЕ

DeepState: Мирноград перебуває під загрозою оперативного оточення

Зеленський: Ми працюємо з партнерами, щоб купити додаткові "Петріоти"

Тимчасово припинено пропускні операції на кордоні, причина - збій в роботі бази даних

В РФ ніколи не буде свого Віллі Брандта, який визнає злочини проти українців, переконаний Яценюк

ПС ЗСУ: Сили оборони минулої ночі знешкодили 415 цілей противника, є влучання 26 ракет

ОСТАННЄ

DeepState: Мирноград перебуває під загрозою оперативного оточення

Рух поїздів та оформлення пасажирів у залізничних ПП на кордоні України відбувається у штатному режимі – ДПСУ

Суд обрав Рибянському запобіжний захід: утримання під вартою або заставу понад 13 млн грн – ЗМІ

В Тернополі з вікна обласного ТЦК випав чоловік

Окупанти просунулися за добу в напрямку Костянтинівки та біля Покровська, захопили майже 15 кв. км – DeepState

Зеленський: Ми працюємо з партнерами, щоб купити додаткові "Петріоти"

П'ятеро людей постраждали внаслідок російського обстрілу на Київщині

Держмитслужба попередила про тимчасову зупинку оформлення громадян та ТЗ на ПП України

Зеленський: Завдяки нашим ДШВ тримається Покровський напрямок

Синоптики попереджають про сильний туман на Лівобережжі, Прикарпатті та в Карпатах у неділю

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА