Події
08:24 09.11.2025

Кількість постраждалих у Дніпрі зросла до 13 осіб, у місті оголосили два дні жалоби

У Дніпрі до 13 зросла кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки у ніч на суботу, неділю та понеділок оголошено днем жалоби, повідомив очільник ОВА Владислав Гайваненко.

"Сьогодні та завтра Дніпро у жалобі. В пам'ять про людей, які загинули внаслідок атаки напередодні. Співчуття рідним і близьким. Також у місті до 13 зросла кількість потерпілих", - написав він у телеграмі.

Глава ОВА додав, що терор росіяни не припиняють. Зокрема, на Синельниківщину цієї ночі скерували БпЛА. У Маломихайлівській громаді постраждав 75-річний чоловік. Йому надали необхідну допомогу.

Також під ударом була й Васильківська громада. Загалом у районі пошкоджені інфраструктура та приватний будинок. Вогнем охопило авто. Руйнування є на території підприємства.

У Павлограді через безпілотник противника понівечена оселя місцевих. Потрощені 2 господарські споруди, ще одна знищена.

По Нікопольщині РФ цілила FPV-дронами та з важкої артилерії. Дісталося райцентру і Покровській громаді. Фахівці з'ясовують наслідки.

 

