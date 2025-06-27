Інтерфакс-Україна
Події
14:21 27.06.2025

Кількість жертв внаслідок ракетного удару РФ у місті Самар збільшилась до 5, постраждало 23 людини

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Кількість загиблих у місті Самар Дніпропетровської області внаслідок ракетного удару російських окупаційних військ у п'ятницю зросла до п'ятьох, наразі відомо про 23 постраждалих, з них четверо – у важкому стані, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"У лікарні помер 46-річний чоловік, поранений під час сьогоднішньої ракетної атаки на Самар. Загалом росіяни вбили 5 людей. Щирі співчуття тим, хто втратив близьких. Постраждалих станом на зараз 23. З них четверо у важкому стані", - написав Лисак в Телеграмі.

Раніше повідомлялося про чотирьох загиблих та 17 постраждалих.

Теги: #дніпропетровщина #удар_рф #жертви

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