У місті Самар пролунали вибухи – ОВА

Російські окупаційні війська завдали ракетного удару по місту Самар, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"У місті Самар пролунали вибухи. Деталі – згодом", - написав він у телеграм у п'ятницю.

Пізніше голова обладміністрації повідомив про ще один вибух у місті. "Самар. Знову вибух. Загроза триває. Будьте у безпечному місці", - написав Лисак.

Раніше повідомлялось, що армія РФ завдала удару по агломерації міста Дніпро, пролунали вибухи.

За повідомленням телеграм-каналів, ворог застосував ракету "Іскандер-М".