Нацгвардія та МВС заявили про спільну позицію у зв'язку з інцидентом в Івано-Франківську

Національна гвардія України та Міністерство внутрішніх справ у зв'язку з інцидентом в Івано-Франківську засудили будь-які протиправні дії щодо військовослужбовців, "незалежно від їхнього місця служби, звань чи приналежності до підрозділів" та наголосили на важливості згуртованості сектора безпеки у боротьбі проти спільного ворога – РФ.

Як повідомлялося, 25 червня правоохоронці оголосили підозри двом військовослужбовцям, які увечері 13 червня в Івано-Франківську, ймовірно, напали на бійця штурмової бригади спеціального призначення "Азов" Андрія Кориневича.

У зв'язку з цими подіями у четвер, 26 червня, пресслужба Національної гвардії оприлюднила відповідну заяву про засудження "будь-яких протиправних дій, зокрема щодо військовослужбовців, незалежно від їхнього місця служби, звань чи приналежності до підрозділів".

"Неприйнятною є ситуація, яка відбулася 13 червня 2025 року у місті Івано-Франківськ, де було здійснено напад на офіцера 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" Андрія Кориневича", - йдеться у заяві у телеграмі Нацгвардії. "Ми переконані, що правоохоронні органи проведуть об’єктивне, неупереджене та всебічне розслідування цього інциденту, а винні, у разі доведення їхньої причетності, понесуть передбачену законом відповідальність", - зазначили у Нацгвардії.

"Ми наголошуємо, що збереження правопорядку та взаємної поваги між військовослужбовцями різних підрозділів є фундаментом згуртованості сектору безпеки й оборони України. Головне: слід завжди пам'ятати, що у нас спільний ворог - це РФ, і ми маємо бути в єдності у боротьбі проти нього", - йдеться у заяві.

"Національна гвардія України продовжить співпрацювати з правоохоронними органами, аби всі обставини події були встановлені, а правова оцінка діям причетних осіб - надана у відповідності до чинного законодавства України", - резюмувала пресслужба Нацгвардії.

В свою чергу МВС виступило із заявою підтримки такої позиції НГУ.

"Міністерство внутрішніх справ підтримує позицію Національної гвардії України, засуджуючи будь-які протиправні дії, зокрема щодо військовослужбовців, незалежно від їхнього місця служби, звань чи приналежності до підрозділів", - йдеться у повідомленні МВС у телеграмі у четвер.

"13 червня 2025 року в місті Івано-Франківськ здійснено напад на офіцера 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" Андрія Кориневича. Усі особи, ймовірно причетні до цього інциденту, встановлені. Наразі тривають слідчі дії та оперативно-розшукові заходи", - наголосили у МВС.

"Маємо пам'ятати, що у нас спільний ворог — це РФ, і бути в єдності у боротьбі проти нього. Підтримка правопорядку, військової етики та взаємної поваги між військовослужбовцями — це основа довіри та сили нашого сектору безпеки й оборони", - наголосили у МВС.