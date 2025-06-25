Двом чоловікам, що напали на бійця "Азову", повідомлено про підозру

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Правоохоронці оголосили підозру двом військовим за фактом хуліганства - в Івано-Франківську вони напали на місцевого жителя, бійця "Азову", з використанням палиці та сльозогінних балончиків, потерпілий отримав хімічні опіки та численні забої, повідомила Спецпрокуратура Західного регіону.

"За даними слідства, 13 червня підозрювані, перебуваючи у дворі житлового будинку у Івано-Франківську, напали на місцевого мешканця, бійця штурмової бригади спеціального призначення "Азов". Вони були озброєні предметами, схожими на телескопічну палицю та сльозогінні балончики", - йдеться у повідомленні прокуратури у телеграмі у середу.

Повідомляється, що нападники побили чоловіка і розпилили йому в обличчя хімічну речовину. У результаті, потерпілий отримав хімічний опік очей та численні забої. Після інциденту чоловіки втекли з місця події, однак правоохоронці встановили їхнє місцеперебування. Підозрюваними виявилися військовослужбовці однієї із військових частин.

Наразі їм повідомлено про підозри за фактом хуліганства. Прокурори подали до суду клопотання про обрання для них запобіжних заходів. Разом з тим, встановлюється можлива причетність інших осіб до злочину, а також мета його вчинення.

Досудове розслідування і оперативний супровід – ГУНП в Івано-Франківській області та УСБУ у Івано-Франківській області.