Інтерфакс-Україна
Події
17:06 15.06.2025

Посольство України після обстрілів Ізраїлю: Сподіваємося, що західний світ об'єднається проти терору Осі Зла

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Посольство України після обстрілів Ізраїлю: Сподіваємося, що західний світ об'єднається проти терору Осі Зла

Посольство України в Ізраїлі висловило співчуття родинам загиблих внаслідок іранського обстрілу Ізраїлю та сподівання на об'єднану відповідь Заходу.

"Невинні мирні жителі, особливо діти, не повинні бути мішенями для ракет… Ми висловлюємо найглибші співчуття родинам жертв, бажаємо швидкого одужання пораненим і сподіваємося, що західний світ об'єднається та вирішить покласти край терористичній політиці Осі Зла", - йдеться в заяві, опублікованій на сторінці посольства у Facebook.

У дипмісії зазначили, що вони "не єдині українці, які переживають це, оскільки український народ також живе в такій реальності вже понад три роки".

Як повідомлялося, в Ізраїлі внаслідок чергової хвилі ракетних атак з боку Ірану загинули четверо осіб, ще щонайменше 13 людей отримали поранення.

Теги: #посольство #удар #реакція #іран_ізраїль

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