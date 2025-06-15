Інтерфакс-Україна
Події
02:00 15.06.2025

Через черговий ракетний удар Ірану по Ізраїлю загинули троє людей і щонайменше 14 поранених

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В Ізраїлі внаслідок чергової хвилі ракетних атак з боку Ірану загинули троє осіб, ще щонайменше 14 людей отримали поранення, передають The Times of Israel та Fox News.

Згідно з повідомленням ізраїльської національної служби екстреної медичної допомоги (MDA), унаслідок прямого влучання іранської балістичної ракети в двоповерховий житловий будинок у Західній Галілеї загинули троє людей.

Однією з жертв стала 20-річна жінка з Тамри, розташованого поблизу Хайфи. За словами медиків, вона отримала тяжкі поранення під час удару і згодом померла.

Загалом від удару постраждали 14 осіб. Одна людина перебуває у критичному стані, решта отримали травми різного ступеня тяжкості. Бригади екстреної медичної допомоги продовжують працювати на місці інциденту, надаючи їм допомогу.

Джерела: https://www.timesofisrael.com/liveblog_entry/death-toll-in-iranian-missile-impact-in-tamra-in-northern-israel-rises-to-three/

https://www.foxnews.com/live-news/iran-launches-missiles-israel-operation-rising-lion-middle-east

Теги: #іран #жертви #удар #ізраїль

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