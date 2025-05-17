Інтерфакс-Україна
Події
11:09 17.05.2025

Сибіга про удар по автобусу під Білопіллям: Жодних ілюзій, на РФ треба посилити тиск

1 хв читати
Сибіга про удар по автобусу під Білопіллям: Жодних ілюзій, на РФ треба посилити тиск
Фото: https://mfa.gov.ua/

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав до посилення тиску на РФ для припинення терору, коментуючи російський удар по автобусу під містом Білопілля, внаслідок якого загинули дев'ять людей.

"Це був навмисний та варварський воєнний злочин… Не повинно бути жодних ілюзій. Тиск на Москву необхідно посилити, щоб покласти край російському терору", - написав Сибіга в соцмережі Х у суботу.

За його словами, замість того, "щоб покласти край убивствам вже зараз", як це пропонують США, Україна, країни Європи та інші держави, Володимир Путін "продовжує вести війну проти цивільного населення".

Як повідомлялося, о 6:17 суботи ворог завдав удару БпЛА "Ланцет" по автобусу, який виконував евакуаційний рейс за маршрутом Білопілля-Суми. Початково повідомляли про вісьмох загиблих і п'ятьох поранених, однак врятувати одного із поранених не вдалося.

Теги: #білопілля #сибіга #автобус #удар #реакція

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:42 17.05.2025
Зеленський про російський удар по автобусу під Білопіллям: Це було свідоме вбивство цивільних

Зеленський про російський удар по автобусу під Білопіллям: Це було свідоме вбивство цивільних

11:12 17.05.2025
Під Білопіллям 7 травмованих і 9 загиблих внаслідок удару по автобусу

Під Білопіллям 7 травмованих і 9 загиблих внаслідок удару по автобусу

10:44 17.05.2025
Знищений під Білопіллям автобус із мирними жителями був евакуаційним

Знищений під Білопіллям автобус із мирними жителями був евакуаційним

09:24 17.05.2025
У Сумській громаді в суботу оголошено день жалоби

У Сумській громаді в суботу оголошено день жалоби

07:54 17.05.2025
Співвідношення жертв атаки російського дрона в Сумській області по рейсовому автобусу змінилося: дев'ятеро загиблих і четверо поранених

Співвідношення жертв атаки російського дрона в Сумській області по рейсовому автобусу змінилося: дев'ятеро загиблих і четверо поранених

07:38 17.05.2025
Восьмеро загиблих і п'ятеро поранених цивільних внаслідок атаки російського дрона в Сумській області

Восьмеро загиблих і п'ятеро поранених цивільних внаслідок атаки російського дрона в Сумській області

01:47 17.05.2025
Росія на переговорах висунула вимогу віддати їй п'ять регіонів України і визнати це на міжнародному рівні - ЗМІ

Росія на переговорах висунула вимогу віддати їй п'ять регіонів України і визнати це на міжнародному рівні - ЗМІ

00:05 17.05.2025
Сибіга провів розмову з Каллас: погодилися, що тиск на Москву необхідно посилити

Сибіга провів розмову з Каллас: погодилися, що тиск на Москву необхідно посилити

22:25 16.05.2025
Сибіга: план Путіна представити зустріч у Стамбулі як продовження березня 2022 року зазнав поразки

Сибіга: план Путіна представити зустріч у Стамбулі як продовження березня 2022 року зазнав поразки

14:39 16.05.2025
Сибіга у Стамбулі: Росія має довести свою серйозність, нам потрібні конкретні рішення

Сибіга у Стамбулі: Росія має довести свою серйозність, нам потрібні конкретні рішення

ВАЖЛИВЕ

Ziferblat до українців за кордоном: Ми робимо важливу місію нагадування про війну, ваш голос дуже допоможе

Без сильніших санкцій в РФ не шукатимуть реальної дипломатії – Зеленський

Зеленський про російський удар по автобусу під Білопіллям: Це було свідоме вбивство цивільних

Під Білопіллям 7 травмованих і 9 загиблих внаслідок удару по автобусу

Впродовж доби зафіксовано 145 бойових зіткнень

ОСТАННЄ

Сили оборони збили вночі 36 ворожих дронів з 62, ще 6 локаційно втрачені

Держетнополітики 20 травня почне шукати ознаки афілійованості Київської митрополії УПЦ (МП) з іноземною церквою

Літак Зеленського вилетів з Тирани до Жешува

Ziferblat до українців за кордоном: Ми робимо важливу місію нагадування про війну, ваш голос дуже допоможе

Учасники гурту Ziferblat вболівають на "Євробаченні-2025" за виконавців з Португалії, Литви і Латвії

Без сильніших санкцій в РФ не шукатимуть реальної дипломатії – Зеленський

У Запорізькій області через обстріли знеструмлено ще майже 3 тис. абонентів

Фінал "Євробачення-2025" відбудеться в суботу, Ziferblat виступить під №7

Українські дрони уразили склади боєприпасів біля Перевального в окупованому Криму

В Харківській області одна жителька загинула, ще 9 постраждали через ворожі обстріли за добу

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА