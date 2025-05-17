Сибіга про удар по автобусу під Білопіллям: Жодних ілюзій, на РФ треба посилити тиск

Фото: https://mfa.gov.ua/

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав до посилення тиску на РФ для припинення терору, коментуючи російський удар по автобусу під містом Білопілля, внаслідок якого загинули дев'ять людей.

"Це був навмисний та варварський воєнний злочин… Не повинно бути жодних ілюзій. Тиск на Москву необхідно посилити, щоб покласти край російському терору", - написав Сибіга в соцмережі Х у суботу.

За його словами, замість того, "щоб покласти край убивствам вже зараз", як це пропонують США, Україна, країни Європи та інші держави, Володимир Путін "продовжує вести війну проти цивільного населення".

Як повідомлялося, о 6:17 суботи ворог завдав удару БпЛА "Ланцет" по автобусу, який виконував евакуаційний рейс за маршрутом Білопілля-Суми. Початково повідомляли про вісьмох загиблих і п'ятьох поранених, однак врятувати одного із поранених не вдалося.