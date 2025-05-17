Співвідношення жертв атаки російського дрона в Сумській області по рейсовому автобусу змінилося: дев'ятеро загиблих і четверо поранених

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Дев'ятеро людей загинули і четверо отримали поранення внаслідок атаки ворожого БпЛА по рейсовому автобусу поблизу Білопілля, повідомляє Сумська ОВА в телеграм-каналі в суботу.

"Кількість загиблих, на жаль, зросла до девʼяти людей. Внаслідок удару ворожого БпЛА по рейсовому автобусу поблизу Білопілля загинули 9 людей, 4 – поранені", - йдеться в інформації ОВА.

Як повідомлялося о 6:17 суботи ворог завдав удару – попередньо - БпЛА "Ланцет" - по рейсовому автобусу, який перевозив цивільних за маршрутом Білопілля-Суми. Початково повідомляли про вісьмох загиблих і п'ятьох поранених, однак врятувати одного із поранених не вдалося.