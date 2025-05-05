Інтерфакс-Україна
Події
10:34 05.05.2025

Завершується польовий етап ексгумаційних робіт на Тернопільщині, віднайдено останки понад 30 осіб

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Завершується польовий етап дослідження у межах українсько-польської експедиції на території колишнього села Пужники на Тернопільщині, станом на сьогодні віднайдено останки понад 30 осіб, повідомили в Міністерстві культури і стратегічних комунікацій.

"Завершується польовий етап дослідження у межах українсько-польської експедиції на території колишнього села Пужники на Тернопільщині… Станом на сьогодні, віднайдено останки понад 30 осіб. Ексгумовано більше 20 осіб. Крім того, було виявлено і вилучено досить значну кількість артефактів: ґудзиків, черевиків, монет, хрестиків. Остаточне число можна буде встановити лише після вилучення усіх останків та проведення антропологічних досліджень. Наразі спільна експедиція працює дуже чітко та злагоджено", — йдеться у повідомленні міністерства.

Відзначається, що орієнтовно за два тижні всі роботи на місці будуть завершені, а наступним кроком є відбір генетичного матеріалу науковцями для подальшого порівняльного аналізу ДНК.

Згідно з повідомленням, Україна та Польща домовилися про те, що перепоховання останків відбудеться на кладовищі на території села Пужники. 

"Ця історія може стати новітньою сторінкою у спільному трактуванні минулого. Ми шукаємо те, що нас об’єднує, а не те, що роз’єднує. Наше доброзичливе ставлення мотивує польських партнерів допомагати нам в проведенні пошукових робіт на території Польщі", — йдеться в повідомленні.

Як повідомлялось, 24 травня на місці колишнього села Пужники на Тернопільщині стартували спільні україно-польські пошукові та ексгумаційні роботи. Пужники припинило існування після трагедії у лютому 1945 р., коли були вбити мешканці села, серед яких було багато громадян Польщі.

Теги: #ексгумаційні_роботи #тернопільщина

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