16:11 01.09.2025

У Львові на Збоїщах завершили ексгумацію поховань польських військових, полеглих у вересні 1939 р.

У Львові на Збоїщах завершили ексгумацію поховань польських військових, полеглих у вересні 1939 р.
У Львові завершилася спільна українсько-польська експедиція на території колишнього цвинтаря на Збоїщах, де у вересні 1939 року під час оборони Львова від німецької армії полягли десятки військовослужбовців Війська Польського, повідомляє Міністерство культури і стратегічних комунікацій.

"Понад чотири тижні фахівці працювали над ексгумацією поховань. У ході робіт було виявлено дві поховальні ями розміром близько 2,5 на 4 метри, відстань між якими становить приблизно два метри. За архівними та історичними даними, у першій ямі поховали воїнів, які загинули в бою 12 вересня, а в другій — полеглих кількома днями пізніше", - йдеться в повідомленні міністерства.

Зоерема, за результатами досліджень, у двох похованнях може бути від 40 до 50 осіб, однак точну кількість встановити складно, так як поховання військових частково перетиналися з пізнішими цивільними похованнями 1950–1960-х років, що порушило цілісність скелетів.

Зазначається, що під час експедиції виявлено, що всі загиблі були у військовій формі та мали особисті речі — зубні щітки, люстерка, релігійні медальйони, а також виявлено 11 ідентифікаційних жетонів, на яких зазначено ім’я, прізвище, рік народження, призовний пункт та віросповідання, водночас бракувало взуття та поясів із підсумками й багнетами, які, ймовірно, забрали після бою як трофеї.

У відомстві додали, що поруч із польськими військовими також знайдено речі німецького походження, зокрема частину шолома та фрагменти німецького жетона, що підтвердило свідчення місцевих мешканців, що на цьому місці могли бути поховані й німецькі солдати.

"Після ексгумації фахівці відібрали ДНК-проби, щоб ідентифікувати загиблих і передати останки їхнім родинам. Перепоховання віднайдених останків з дотриманням ритуальних і християнських традицій заплановано на перший тиждень жовтня на кладовищі у Мостиськах Львівської області", - йдеться в повідомленні.

Крім того, зазначається, що наприкінці вересня заплановано розпочати розкопки в селі Юречкова поблизу Перемишля, де за архівними даними можуть бути поховані воїни Української повстанської армії. 

Як повідомлялося, на початку травня стало відомо, що на місці проведення ексгумаційних робіт у колишньому селі Пужники на Тернопільщині виявлено останки 42 людей.

