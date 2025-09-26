Пошуково-ексгумаційні роботи на місці можливих поховань вояків УПА розпочнуться в Польщі 30 вересня

Пошуково-ексгумаційні роботи на місці можливих поховань вояків Української повстанської армії (УПА) розпочнуться у селі Юречкова Підкарпатського воєводства на території Польщі 30 вересня, повідомляє Міністерство культури та стратегічних комунікацій України.

“За словами Андрія Наджоса (заступник міністра культури України - ІФ-У), новий етап українсько-польських відносин у сфері історичної пам’яті розпочався після політичних домовленостей обох країн на найвищому рівні, досягнутих наприкінці минулого року. Як наслідок — сторони обмінялися списками місць для потенційних досліджень історичних поховань: Польща висловила інтерес до 13 об’єктів в Україні, українська сторона — до 4 у Польщі”, - йдеться у повідомленні міністерства.

Зазначається, що Україна вже надала дозволи на проведення ексгумацій у Пужниках на Тернопільщині та у Львові, своєю чергою, Польща надала дозвіл на дослідження українських поховань у Юречкові, де з 30 вересня розпочне роботу українська експедиція.

“Оскільки мова йде про спільну історію, українці, які довгий час знаходяться на польській землі, так само потребують поваги та перепоховання. Цей етап для нас є новим, адже тривалий час ми не мали ані дозволів від польської сторони, ані можливості розпочати самі роботи. Тому, вважаю, це значний крок назустріч одне одному для двох дружніх країн, які мають спільний кордон і спільну ціль у цій війні — перемога над державою-агресором. Саме в цьому ми стратегічно єдині з нашими польськими колегами та партнерами”, — цитує Наджоса пресслужба.

За словами заступника міністра, Україна надала польській стороні геолокаційні дані для проведення дослідження на основі спогадів свідків та свідчень істориків, а експедиція в Юречкові стане першою спробою підтвердити поховання вояків УПА на цьому місці.

Своєю чергою, голова Українського інституту національної пам’яті (УІНП) Олександр Алфьоров наголосив, що ця ініціатива стала результатом тривалих, майже десятирічних зусиль обох країн.

“Також очільник УІНП зазначив, що хронологія історичних поховань не обмежується періодом Другої світової війни. В Україні є поховання з 1920-х років, зокрема братські могили жертв радянських наступів, де поряд поховані українці, поляки, євреї та представники інших національностей, які входили до складу Другої Речі Посполитої”, - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, на початку травня стало відомо, що на місці проведення ексгумаційних робіт у колишньому селі Пужники на Тернопільщині виявлено останки 42 людей. 6 вересня тіла були перепоховані.

Також спільна українсько-польська експедиція здійснювала пошуково-ексгумаційні роботи у Львові, в ході яких виявлено братське поховання жертв Другої світової війни.