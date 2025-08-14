Поховання із загиблими у 1939 році солдатами знайдені під час ексгумаційних робіт на Збоїщах на околиці Львова

Фото: МКСК

Міністерство культури та стратегічних комунікацій України (МКСК) повідомило в четвер про перші результати розпочатих 4 серпня спільних українсько-польських ексгумаційних робіт на території колишнього села Старі Збоїща (тепер в складі Львова), в результаті яких були знайдені рештки загиблих у 1939 році польських солдат.

"Станом на сьогодні у мікрорайоні Збоїща зафіксовано проміжні результати ексгумаційних робіт. Виявлено поховальну яму із загиблими солдатами періоду 1939 року, точна кількість яких буде встановлена після додаткового вивчення. На цей час промарковані останки 6 осіб, дослідження тривають. Орієнтовна площа розкопок становить 10×5 метрів. Також на місці проведення робіт учасники спільної експедиції виявили польські військові ґудзики, фрагменти військового протигазу, один ідентифікаційний польський жетон, предмети індивідуального вжитку", - йдеться в повідомленні на сайті МКСК.

У відомстві наголосили, що ексгумаційні роботи "стали можливими завдяки чіткій координації спільних зусиль Міністерств культури та Міністерств закордонних справ двох країн, а також Інститутів національної пам’яті України та Польщі". Орієнтовна тривалість робіт складає близько чотирьох тижнів.

"Ці роботи стали черговим етапом діалогу Україна – Польща з питань спільної історичної пам’яті, покликаного зміцнити відносини між двома стратегічними партнерами шляхом належного вшанування пам’яті українців та поляків, які загинули внаслідок трагічних подій періоду Другої Світової війни", - йдеться в повідомленні відомства.

Повідомлення з'явилося на наступний день після того, як віцепремʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка повідомив про свою розмову з міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським, під час якої наголосив, що Україна прагне рішення всіх 27 держав-членів ЄС щодо наступних кроків на шляху до членства. Також сторони обговорили зміцнення двосторонньої співпраці.

Своє повідомлення про розмову в соцмережі Х Качка проілюстрував власною фотографією, де він сидить на столом, а на передньому плані перед ним лежать дві книжки польських авторів польською мовою про політику Польщі на західноукраїнських та західнобілоруських землях у минулі часи. Це помітили в польських ЗМІ та почали обговорювати в блогосфері із звинуваченнями на адресу українського віцепрем'єра.

Як повідомлялося, на початку травня стало відомо, що на місці проведення ексгумаційних робіт у колишньому селі Пужники на Тернопільщині виявлено останки 42 людей.

У червні Україна передала дозвіл польській стороні на проведення ексгумаційних робіт на території колишнього села Збоїща на околиці Львова для перепоховання останків солдатів Війська Польського різних національностей, які загинули у 1939 році під час оборони Львова від німецького війська. Цвинтар на Збоїщах проіснував до 1960-х років, а остаточно був ліквідований у 1987-му. Пізніше, у 1990-х роках був встановлений символічний дерев’яний хрест із написом польською: "Жовнірам польського війська, полеглим в обороні Вітчизни у вересні 1939 р."

30 липня представники МКСК та Українського інституту національної пам’яті (УІНП) провели зустріч з польською делегацією, очолюваною головою Ради співробітництва з Україною Павлом Ковалем. Однією із центральних тем зустрічі стало узгодження організаційних питань наступного етапу пошуково-ексгумаційних робіт на території України та Польщі відповідно.