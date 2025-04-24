Інтерфакс-Україна
Події
12:08 24.04.2025

В Тернопільській області почалася ексгумація останків вбитих у 1945 році поляків

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В четвер, 24 квітня, на території нині неіснуючого села Пужники в Тернопільській області почалися роботи по ексгумації тіл поляків, які загинули в 1945 році, повідомляє польське радіо RMF FM.

"Роботу проводить польсько-українська група дослідників, до складу якої входять, зокрема, судові медики, археологи, генетики та антропологи. З польського боку – дослідники Фундації "Свобода і демократія", науковці Поморського медичного університету та представники Інституту національної пам’яті. У роботі також беруть участь представники українського фонду "Волинські старожитності", - йдеться у повідомленні.

Відзначається, що у Пужниках загинули польські громадяни, чиї особи встановлено.

"Ми хочемо встановити всіх жертв тієї драматичної ночі 1945 року і провести гідне поховання. На це чекають родини, які живуть і долучаються до процесу, наприклад, передаючи генетичний матеріал", – сказав державний секретар польського Міністерства культури і національної спадщини Мацей Врубель.

Роботи є складними, оскільки територія села та кладовища знаходиться посеред лісу, що створює складнощі для спецтехніки та транспортую Наразі на місці проведення ексгумації вже розгорнута медична база, територія охороняється поліцією.

Теги: #тернопільська_область #останки #ексгумація #поляки

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